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Bakan Dönmez, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü

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#Fatih Dönmez#Cezayir#Abdülmecid Tebbun
Bakan Dönmez, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2022 23:33

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cezayir Yatırım Konferansı için geldiği Cezayir’de Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun tarafından kabul edildi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cezayir Yatırım Konferansı için geldiği Cezayir’de temaslarına devam ediyor. Dönmez, başkentteki Muradiye Sarayı’nda Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun tarafından kabul edildi. Cezayir Enerji ve Madenler Bakanı Muhammed Arkab ile birlikte gazetecilere açıklama yapan Dönmez, dün başlayan ziyaretlerinin bugün Tebbun ziyaretiyle sonlandığını açıkladı. Son yıllarda Türkiye ve Cezayir arasındaki ikili ilişkilerin artarak devam ettiğine değinen Dönmez, “Her alanda artarak bu birliktelik siyasi, iktisadi ve teknolojik alanda kendini somut bir şekilde gösteriyor. Gerek Sayın Tebbun gerekse Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın ikili ilişkilerin artması yönünde direktifleri söz konusu. 5 milyar dolar civarında gerçekleşecek olan ticaret hacmimiz belki önümüzdeki yıllarda iki liderin ortaya koymuş olduğu hedef olan 10 milyar dolarlık seviye ulaşmış olacak” dedi.

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Bakan Dönmez, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü

Cumhurbaşkanı Tebbun’a bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdiklerini belirten Dönmez, “Tebbun da çalışmalar hakkındaki memnuniyetini ifade etti. İlişkilerin daha da geliştirilmesi konusunda bizleri cesaretlendirdi, teşvik etti” ifadelerini kullandı. Bakan Dönmez, kabulünden dolayı Cumhurbaşkanı Tebbun’a ve Arkab’a teşekkür ederek sözlerini tamamladı. Açıklamanın ardından Dönmez, Arkab’ı gelecek yıl İstanbul’da yapılması planlanan Uluslararası Gaz Konferansına davet ederek, “Sizlerin gelmesi bizim için çok önemli. Orada sizleri görmek bizi mutlu eder” dedi.

PETROL VE DOĞAL GAZ ALANINDA İŞ BİRLİĞİ FIRSATLARI ELE ALINMIŞTI

Dün Cezayir Yatırım Konferansı’nda uluslararası sektör temsilcileriyle bir araya gelen Dönmez, daha sonra Cezayir’deki Türk İş İnsanlarıyla görüşmüştü. Bakan Dönmez ayrıca, Bakan Arkab ile heyetler arası görüşme gerçekleştirmiş ve görüşmede Cezayir ile petrol ve doğal gaz alanında yeni iş birliği fırsatlarını ele aldıklarını ifade etmişti.

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Bakan Dönmez, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü

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#Fatih Dönmez#Cezayir#Abdülmecid Tebbun

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