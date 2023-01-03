Bakan Dönmez, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüştü

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BOTAŞ ile Bulgargaz arasındaki doğal gaz anlaşmasının imza töreni için Bulgaristan’da bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, temaslarına devam ediyor. Bulgaristan’ın geçici Başbakanı Galab Donev ile görüşen Bakan Dönmez, ardından Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir araya geldi.

Radev yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile beraber prensipte aldıkları kararların sadece 3 hafta içinde pratiğe dönüştüğünü vurguladı. İmzalanan anlaşması “tarihi” olarak nitelendiren Radev, “Coğrafik konumlarımız itibariyle Bulgaristan ve Türkiye’nin sahip olduğu enerji imkanları ile biz ortak bir sorumluluğu paylaşıyoruz. Biz sadece iki ülke için güvenlik ve kaynak çeşitliliği sağlamıyoruz, Avrupalı ortaklarımız ve müttefiklerimiz için de aynısı sağlıyoruz” dedi.

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Bugün imzalanan anlaşmanın iyi komşuluk ilişkileri ve güvenin ifadesi olduğunu belirten Radev, bundan sonraki iş birlikleri için gerekli adımları atılacağından dolayı mutlu olduğunu aktardı. Yeni iş birliği fırsatlarına işaret eden Radev, ”Yeni sistemlerin getirilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması, yeşil hidrojen kullanılması alanında biz çabalarımızı birleştirirsek bu çabaların etkisi bölgemiz ve Avrupa için çok büyük olacak” ifadeleri kullandı.



“BU İŞ BİRLİĞİMİZ DİĞER BÖLGE ÜLKELER ARASINDA DA GÜZEL BİR ÖRNEK OLACAKTIR”

Bakan Dönmez ise, yeni yılın iki ülke arasında yaşanan gelişmeleriyle çok iyi başladığını söyledi. İmzalanan anlaşmanın bunun en büyük nişanesi olduğunu vurgulayan Dönmez, “Bulgar mevkidaşım ve Sayın Başbakan ile görüştük. Hemen hemen her konuda bir görüş birliğine varmış olmak sevindirici. Ümit ediyorum ki ülkelerimizin enerji alanındaki iş birliği büyük bir ivme kazanacaktır” dedi.

Küresel olarak yaşanan krizlerle ülkelerin tek başına üstesinden gelmesinin çok kolay olmadığını vurgulayan Dönmez, “Ümit ediyorum ki bu iş birliğimiz diğer bölge ülkeler arasında da güzel bir örnek olacaktır. Türkiye olarak Hazar bölgesi, Orta Doğu, Doğu Akdeniz’in kaynaklarını Avrupa’ya ulaştıracak altyapıya, siyasi iradeye, tecrübeye sahip olduğumuzu belirtmek isterim. Tabii ki yüksek miktarlı kaynak aktarımı için yeni projelere ihtiyaç var. Bu alanda Bulgaristan ile iş birliğine açığız” dedi.

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Dönmez, diğer enerji alanlarında da iş birliğinin geliştirilmesi için adımların atılabileceğini belirtti.