Bakan Dönmez: Bugün 81 ilde doğal gaz var

Haberin Devamı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti'nin '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' Manisa programına katıldı. Programda konuşan Bakan Dönmez, İstanbul'daki saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet yakınlarına sabır, yaralılara da acil şifalar diledi. Bakan Dönmez, "Olayın üzerinden neredeyse 12 saat bile geçmeden şüpheli ya da şüpheliler de gözaltına alındı. Sabah itibarıyla İçişleri Bakanımız da gerekli açıklamaları yaptı. Bu bizim doğrudan huzurumuza, mutluluğumuza ve umudumuza yönelik bir saldırıdır. Bu saldırılar bizi bölmez, parçalamaz, aksine daha yakınlaştırır. Terörle mücadelemizde terörün kökü kazanına kadar bu çalışmalarımız devam edecek. Nerede, kimden, ne zaman gelirse gelsin, bu konudaki kararlılığımız milletçe ve hükümet olarak devam edecek" dedi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Bakan Dönmez Manisa’da incelemelerde bulundu Haberi görüntüle

'81 İLİN TAMAMINDA DOĞAL GAZ VAR'



"Cumhurbaşkanımız 28 Ekim'de Ankara'da Türkiye'nin 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu vatandaşlarımızla paylaştı" diyen Bakan Dönmez, şöyle konuştu:



"’Türkiye Yüzyılı’nı birlikte inşa etmek için altyapıyı tamamlamak lazım. Son 20 yılda enerjiden ulaştırmaya, eğitimden sağlığa, savunma sanayisinden tarıma kadar birçok altyapı eksikliğimizi tamamladık. 2023'ten sonra modern Türkiye'yi bunun üzerine inşa edeceğiz. Genciyle yaşlısıyla, işçisiyle, memuruyla, çiftçisiyle diğer tüm unsurlarıyla birlikte inşa edeceğiz. Birçok önemli projemizin sonuna geldik. Kendi alanımızla ilgili olarak Türkiye maalesef dışa bağımlı bir ülke. Birincil enerji kaynakları olarak yüzde 70'ini ithal ediyoruz. Geçen yıl 50,4 milyar dolar faturayla karşı karşıya kaldık. Bu sene bu rakam iki katına gelecek, çünkü fiyatlar arttı. Birim fiyatları tüm dünyada arttı. Bugün paranız dahi olsa bile, bu enerjiyi alamayacak ülkeler var. Bunu hepimiz görüyoruz. Sadece geçen sene elektrik ve doğal gazda destek tutarı 100 milyar civarında gerçekleşti. Bu yıl, bu rakam en az iki katı olacak. Bugün evlerde kullandığımız doğal gazın yüzde 75'i, hatta zaman zaman yüzde 80'i hükümetimiz tarafından sübvanse ediliyor. Başka bir ifadeyle 250 liralık bir fatura ödüyorsanız, bunun 750 lirasını hükümetimiz ödüyor. Elektrikte özellikle kademeli uygulamaya geçmek suretiyle dar gelirli vatandaşlarımıza ilk kademede yüzde 50'lik bir sübvansiyon söz konusu. Enerji alanındaki hizmetlerimizden en önemlisi doğal gaz. Bugün 81 ilin tamamında doğal gaz var. Karadeniz gazını önümüzdeki yıl çıkartıp sisteme verirsek belki de bu şehirlerimiz artık ithal değil, yerli, milli gazımızı kullanarak doğal gazla tanışmış olacak."

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Komşu ülkelerin Türkiye'den gaz talebi olduğunu dile getiren Bakan Dönmez, "Türkiye'yi enerji üssüne getireceğimiz stratejimizin sonuna yaklaştık. Yatarak bu projeler gerçekleşmiyor. Bundan 20 sene önce 1-2 kara komşumuz olan ülkelerimizden doğal gaz tedarik ederken, şimdi o ülkelerde olan boru hattı sayısını arttırdık. Yetmedi, enerji terminalini sayılarını arttırdık. 2'den 5'e çıkardık. Yer altı depolarımızın sayılarını artırdık. Bu ülkeye ne kadar çok ülkeden kaynak getirebilirsek o zaman gazı daha ucuza temin edeceğiz. Türkiye'nin kendi milli altyapı sistemini güçlendirmek suretiyle hem kendi arz güvenliğini takviye etmiş oldu hem de komşu olan Avrupa ülkeleriyle arz güvenliğine de yardımcı oldu. Şimdi birçok komşu ülkemiz bizden gaz talep ediyor" ifadelerini kullandı.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise şunları söyledi:"Şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, Yaralılarımıza da Allah'tan acil şifalar diliyorum. Üzerinde bin yıldır yaşadığımız bu güzel Anadolu coğrafyası dünyanın en eski yerleşim yerlerinden birisi. Mezopotamya ve Anadolu toprakları medeniyetlerin kurulduğu en eski toprak parçasıdır. Cennet gibi bir vatanda yaşıyoruz. Bu coğrafya geçtiğimiz yüzyılın başında mazlumların sığınma noktası oldu. Balkanlarda daralan, bunalan ne kadar insan varsa bu topraklara geldi. Karadeniz'in kuzeyinden Çerkez kardeşler bu coğrafyaya geldi. Ülkenin kuzeyinden güneyine kim eziyete uğramış ise mazlum ise bu coğrafyalara geldi. Burada et ile tırnak gibi olmuşuz. Devletimizi kurmuşuz. Her şey yolunda gidiyor, gittikçe büyüyor ve gelişiyoruz. Bu emperyalist diye tarif ettiğimiz ülkelerin işine gelmiyor. Onların da bu coğrafya üzerinde oyunları bitmek bilmiyor. İki tane dezavantajımız var; biri depremsellik diğeri de terör. Bir PKK terör örgütü, bir FETÖ terör örgütü, DHKP/C gibi örgütler, bu ülkeye kötülük yapmak isteyen ne kadar örgüt varsa 50-60 yıldır bu ülkede boy gösteriyorlar. Ortak özellikleri dışarıdan destekleniyor. Amaçları tek. Bu ülke büyümesin, bölünsün, parçalansın istiyorlar. 50 yıldır devlet aklıyla mücadele ettik. Bütün hükümetler mücadele etmiştir, kimseyi suçlamıyorum. Ama son yıllarda AK Parti hükümeti bunlarla öyle mücadele etti ki; bunların nefesleri kesildi ve tükendiler. Aralarında tek tük affedersiniz solucan gibi yaşayan tipler kaldı. Ülkemiz tertemiz."Özhaseki, "Özellikle Deniz Baykal sonrasında CHP'de bir eksen kayması oldu. Oy verelim vermeyelim, Deniz Baykal yerli bir adamdı, milli adamdı. Bir FETÖ operasyonuyla milli ve yerli adamı aldılar, yerine her şeye müsait olan bir Kemal efendiyi getirdiler. Bütün motivasyon kaynakları Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun, AK Parti gitsin de ne olursa olsun anlayışındalar. Bunlar sokakta görseler birbirine selam vermezler" dedi.

Haberin Devamı

​Toplantıya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti MKYK üyeleri Emre Cemil Ayvalı, Nesrin Ulema, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa milletvekilleri Mehmet Ali Özkan, İsmail Bilen, Semra Kaplan Kıvırcık, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, kadın ve gençlik kolları başkanları, belediye başkanları, geçmiş dönem il ve ilçe başkanları ile çok sayıda partili katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından AK Parti hükümetleri döneminde Manisa'ya yapılan yatırımların sinevizyon gösterimi sonrası programın açılış konuşmasını AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı yaptı.Programın sonunda DEVA Partisi Manisa İl Başkanlığı görevinden bir süre önce istifa eden Prof. Dr. Süreyya Sakınç, AK Parti'ye katıldı. Sakınç'ın parti rozetini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki taktı.

BAKAN DÖNMEZ Manisa'DAKİ ZİYARETLERİNİ TAMAMLADI



Bugün sabah saatlerinde Yunusemre ilçesindeki bir otelde yerel ve ulusal basın mensupları ile bir araya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, daha sonra Manisa Valiliğine ziyarette bulundu. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz tarafından karşılanan Bakan Dönmez, valilik anı defterini imzaladı. Ziyaret sonrası Dönmez ve beraberindeki heyet Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde, radyatör ısıtma sistemlerini üretimini gerçekleştiren iki farklı fabrikada incelemelerde bulundu. Ardından, Yunusemre Belediyesi Millet Çarşısı’nda STK yetkilileri ile enerji koordinasyon toplantısına katılan Bakan Dönmez, AK Parti kadın ve gençlik kolları ile vefa buluşmasıyla Manisa ziyaretlerini tamamladı.