Bakan Dönmez: Bu seçim sadece Türkiye’nin seçimi değil

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sendikaların organizasyonuyla işçilerle bir araya geldi. Yenikent Mahallesi’ndeki bir düğün salonunda işçi sendikalarının temsilcileri tarafından karşılanan Bakan Dönmez, buradaki işçilere seslendi. Yeni toplu sözleşme dönemlerinde sendikalarımızın kurumlarımızdan bazı talepleri olduğunu ifade eden Bakan Dönmez, "Kurumlarımız ve sendikalarımız bu konuda müzakerelerini yapıyorlar. Her iki tarafın da faydasına olacak işler için bizler de hükümet olarak her türlü kolaylığı sağlamaya hazırız. Bu iş helal kazanç davası. Bu iş memleket meselesi. O yüzden siz işçi kardeşlerimizin yararına olacak ne varsa hayata geçireceğiz inşallah. Bundan önce Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz nasıl işçi kardeşlerimizden yana tavır aldıysa bundan sonra da inşallah bu böyle devam edecek” açıklamasında bulundu.



Bakan Dönmez, çalışma şartları, ücretlerin, emeklilik haklarının iyileştirilmesi için bugüne kadar neler yapıldıysa, bundan sonra daha fazlasının yapılacağını belirterek, "İnşallah güzel günlerin arifesindeyiz. 28 Mayıs’tan sonra güçlü meclis ve güçlü başkanla yolumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yine hep birlikte, yine hep beraber olacağız” diye konuştu.

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