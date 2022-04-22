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Bakan Dönmez Bilecik'i ziyaret etti

#Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı#Fatih Dönmez#Bilecik
Bakan Dönmez Bileciki ziyaret etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir takım ziyaretler için geldiği Bilecik'te kapsamlı restorasyon sonrası yeniden hizmet veren tarihi Bilecik Valilik binasına ziyaret etti.

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Afyonkarahisar’dan karayolu ile ilk olarak baba ocağı Bilecik’in Gölpazarı ilçesine gelen Bakan Dönmez, Nefs-i Göl Kadın Girişimciler Kooperatifi açılışı, Kültür Merkez ve Kütüphane inşaatı, Kapalı Pazaryeri Alışveriş Merkezi inşaatını ziyaret etti, ilgililerden bilgi aldı. Dört buçuk yıla yakın süren kapsamlı restorasyon çalışmaları sonrası geçtiğimiz kasım ayında yeniden hizmete açılan 1905-1907 yıllarında Abdülhamid Han tarafından yaptırılan tarihi Bilecik Valilik binasında incelemelerde bulundu. Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya tarafından bina hakkında bilgi alan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ardından Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Vali Kızılkaya tarafından verilen hediyeleri kabul eden Bakan Dönmez'e AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım eşlik etti.

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Öte yandan Bakan Dönmez buradaki ziyaretin ardından AK Parti Bilecik İl Başkanlığını ziyaret ederek iftarını kentte SKT temsilcileri ile yapacak. Bakan Dönmez sahuru da AK Parti Bilecik İl Başkanlığında gençlerle birlikte yapacak.

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#Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı#Fatih Dönmez#Bilecik

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