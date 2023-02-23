Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Dönmez, Adıyaman'da depremzedeleri ziyaret etti

Güncelleme Tarihi:

#Fatih Dönmez#Adıyaman#Depremzedeler
Bakan Dönmez, Adıyamanda depremzedeleri ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2023 18:46

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, deprem sonrası kapılarını halka açan Adıyaman TPAO Bölge Müdürlüğünde depremzedeleri ziyaret etti.

Haberin Devamı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, deprem felaketinden en çok etkilenen illerden biri olan Adıyaman'a geldi.

Depremzedelere kapılarını açan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Adıyaman Bölge Müdürlüğü'nün konteyner kentinde incelemelerde bulunan Bakan Dönmez, depremzedelerle de yakından ilgilendi. Bakan Dönmez ile görüşen depremzedeler, “Evlerimizde hasar var ve girilecek gibi değil. Allah devletimizden milletimizden razı olsun. Bazı yardım gelmiyor, şu gelmiyor diyor ama fazlasıyla yardım geliyor. Çok şükür” dedi.

Bakan Dönmez, Adıyamanda depremzedeleri ziyaret etti

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fatih Dönmez#Adıyaman#Depremzedeler

BAKMADAN GEÇME!

İsrailli komutanın cebindeki Türk lirası Herkesi duygulandıran konuşma...

İsrailli komutanın cebindeki Türk lirası! Herkesi duygulandıran konuşma...

#İsrail
Sürekli sallanıyormuş gibi hissediyorum, en ufak bir sarsıntıda avizeye bakıyorum... Her an deprem olacak korkusuyla yaşamak normal mi | 10 SORU 10 YANIT

'Sürekli sallanıyormuş gibi hissediyorum, en ufak bir sarsıntıda avizeye bakıyorum...' Her an deprem olacak korkusuyla yaşamak normal mi? | 10 SORU 10 YANIT

#Deprem
Çalışanlar iş yerlerinin depreme dayanıklılığını test ettirebilir mi Dolaylı yolla bunu istemeleri mümkün | 4 SORU 4 YANIT

Çalışanlar iş yerlerinin depreme dayanıklılığını test ettirebilir mi? 'Dolaylı yolla bunu istemeleri mümkün' | 4 SORU 4 YANIT

#Deprem