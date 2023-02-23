Bakan Dönmez, Adıyaman'da depremzedeleri ziyaret etti

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, deprem felaketinden en çok etkilenen illerden biri olan Adıyaman'a geldi.

Depremzedelere kapılarını açan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Adıyaman Bölge Müdürlüğü'nün konteyner kentinde incelemelerde bulunan Bakan Dönmez, depremzedelerle de yakından ilgilendi. Bakan Dönmez ile görüşen depremzedeler, “Evlerimizde hasar var ve girilecek gibi değil. Allah devletimizden milletimizden razı olsun. Bazı yardım gelmiyor, şu gelmiyor diyor ama fazlasıyla yardım geliyor. Çok şükür” dedi.