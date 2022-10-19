Bakan Dönmez açıkladı: Patlamadaki 15 dakikalık karanlık...

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Pazartesi günü yapılan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Amasra’daki grizu patlamasıyla ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Patlamanın nedenine ilişkin araştırmanın devam ettiğini, savcıların da adli açıdan soruşturmayı sürdürdüğünü ve şu ana kadar herhangi bir gözaltının olmadığını aktaran Dönmez, çok çarpıcı açıklamalarda da bulundu. İşte Bakan Dönmez’in verdiği bilgiler:

Gözden Kaçmasın Bilirkişi heyeti Amasra'da Haberi görüntüle

METAN GAZI SIZINTISI VARDI

“Uygulamaya göre, maden ocaklarında yüzde 1 oranında metan bulunması durumunda patlatma olmaz ve çalışmalara dikkat edilerek devam edilir. Yüzde 1.5 metan varsa, sarı ışık yanar ve ‘Burada da dikkatli olun, çalışmayı bırakın’ uyarısı gelir. Yüzde 2 metan bulunması durumunda ise, ‘Çalışmayı bırakın’ denilerek, madendeki personel boşaltılır. Bartın’daki madende patlamadan önce bu oranın yüzde 1.69 civarında olduğunu tespit ettik. Maden yöneticilerinin, yüzde 5’in altında olan metan gazı değerlerinde de mevzuata aykırı şekilde gaz boşaltma, madenin tahliyesi tedbirlerine başvurmama gibi bir ihmallerinin olup olmadığını araştırıyoruz.

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SON KAYIT 18.09’DA

Patlamanın nasıl meydana geldiği henüz tam olarak aydınlatılamadı. En son patlama anı olan 18.09’da bir kayıt var. Sonrasında bir kayıt yok. Tehlike sinyali gelmesinin ardından, patlama anına kadar geçen süreçte 15 dakikalık bir karanlık bölüm var. Metan gazının bir tehlike oluşturmaya başladığı andan itibaren işçiler orayı neden terk etmedi? Alarm sisteminde mi sorun vardı? Bunlar nasıl oldu? Onu araştırıyoruz. O 15 dakikalık süreçte, işçilerin sahayı terk etmemelerinin sebebi aydınlatılacak.”

SAYIŞTAY RAPORU AÇIKLAMASI

BAKAN Dönmez’in sunumunda, Sayıştay raporunun tespitleriyle ilgili yapılan değerlendirmelerde şunlar yer aldı: “Sayıştay’a o bilgileri Bakanlık olarak biz ve Türkiye Taşkömürü Kurumu veriyor. Burada, teknik olarak uygulanan kriterler var. Her kömür ocağında olası bir risk bulunur. O gaz, kazım esnasında çıkıyor. Bu nedenle patlama -300’de değil, -250’de de olabilir. Sayıştay raporu önemli ama teknik tedbirlerin uygulanıyor olması daha önemli. Hepsini araştırıyoruz, bir ihmal ve kusur varsa gereği yapılacak.”

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MECLİS’E BİLGİ VERDİ: MADENDE UÇAKLARDAKİ GİBİ KARAKUTU VAR

TBMM Genel Kurulu’nda Bakan Dönmez patlamaya ilişkin şu bilgileri verdi:



SON DENETİM AĞUSTOSTA: Amasra TTK’da 580 çalışana 16 iş güvenliği uzmanı atanmıştır. İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına NOVA aracılığıyla temel risk eğitimi verilmiştir. Kömür ocakları yılda en az 4 kez denetlenmektedir. Amasra’da dördüncü 21-27 Ağustos’taki son denetim yerinde yapılmıştır. Denetimde teknik ve idari düzenlemelere aykırı husus tespit edilmemiştir.

KONUŞMALAR KAYIT ALTINDA: Yeraltı tüm çalışma ve giriş-çıkış alan havaları metan, oksijen, karbondioksit, karbonmonoksit, hidrojen sülfür, sıcaklık ve hava hızı ölçümleriyle 24 saat boyunca sürekli izlenmekte, bilgiler de kayıt altına alınmaktadır. Yani o işletmemizde aynı uçaklarda olduğu gibi karakutumuz var, o ana kadar gerçekleşen tüm ölçümler aşağıdaki ve yukarıdaki görevlilerin arasındaki her tür telsiz ve telefon konuşması kayıt altında.

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EN UFAK İHMAL VARSA..: Soruşturmalara gelince olayın meydana geldiği ilk anda adli soruşturma başlatıldı. Olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması için gerekli olanlar yapılacak. Hiçbir endişeniz olmasın. En ufak bir ihmal varsa gereği yapılacak.

KİMSEYİ GİZLEMEYİZ: Sorumlu kimse çıkartılacak ortaya, kimseyi de gizlemeyeceğiz. Ailelere kişi başı toplam 1 buçuk milyon lira ödenecek. Şehitlerimizin ödemelerine başlandı. (Umut ERDEM / ANKARA)

İFADELER ALINIYOR

41 işçinin hayatını kaybettiği, 11 işçinin yaralandığı maden ocağındaki patlamaya ilişkin soruşturmada, ifadeler alınmaya başlandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nce görevlendirilen uzman personelden oluşan özel bir ekip, bölgedeki arama ve el koyma işlemlerini tamamladı. Tüm teknik cihazlara el koyuldu. 6 savcının ve 6 bakanlık müfettişinin görevlendirildiği soruşturmada; önceki akşam itibarıyla aralarında 16.00-00.00 vardiyasında görevli amirler, mühendisler ile yeraltı ve yerüstü işçileri kapsayan çalışanların ifadesi alınmaya başlandı. Soruşturma kapsamında bilirkişi heyetinin de çalışmalara başladığı açıklandı.

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3 YILDA 592 KAZA

SAYIŞTAY ve TTK faaliyet raporu verilerine göre maden faciasının yaşandığı Amasra’da son 3 yılda 592 kaza yaşandı. En sık yaşanan kaza “göçük” olarak kayıtlara geçerken, bu verileri paylaşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın “Kazalar değil, iş güvenliği bıçak gibi kesildi” dedi.