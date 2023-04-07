Bakan Dönmez: 20 Nisan'da doğalgazı Filyos'ta tesislerde buluşturmuş olacağız

Haberin Devamı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait Üzülmez Müessese Müdürlüğü'ne geldi. Maden işçileriyle buluşan Bakan Dönmez; baret ve madenci lambası taktıktan sonra ferdi gaz maskesi eğitimi aldı. Bakan Dönmez ve beraberindekiler ardından yerin -173 metre altına inerek burada maden işçileri ile iftar yaptı. İftar yemeği sonrası yeniden yer üstüne çıkan Bakan Fatih Dönmez, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketlerinde maden işçilerinin kahramanlıklarına değinen Bakan Fatih Dönmez, "Bugün mübarek Ramazan ayının ortalarına eriştik. Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu ateşten kurtuluş olan şu günlerde biraz önce madenci kardeşlerimizle yerin eksi 173. metresinde birlikte iftar ettik. Sofralarını bizlerle paylaştılar. Onlara teşekkür ediyoruz. Hakikaten helal rızık peşinde, her türlü fedakarlığı kaçınmadan gösteren bir sektörümüz ve buralarda çalışan işçilerimiz, emekçilerimiz var. Ben huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Yine bir kez daha canı gönülden teşekkür etmek istiyorum. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olan fiilen yürüten madenci kardeşlerimiz, başta yöre halkı olmak üzere tüm milletimizin takdirini kazandı. Onlara da bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Neredeyse on bine yakın madencimiz arama kurtarma çalışmalarında bulundu ki bunun önemli bir kısmı da şu anda içinde bulunduğumuz Türkiye Taş Kömürü Kurumu'ndan katılan arkadaşlarımızdı. Yaklaşık dört binin üzerinde işçimiz oralarda bu çalışmalara katıldılar" diye konuştu.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Türkiye'nin son yıllarda yaptığı hamlelerle enerjide dışa bağımlılık oranını tersine çevirmeye başladığını aktaran Bakan Fatih Dönmez, Filyos'tan karaya çıkacak olan Karadeniz doğalgazına değindi. 20 Nisan günü törenle gazın karaya getirileceğini ifade eden Bakan Dönmez, "Enerjide bizim üzerinde durduğumuz önemli hususlardan birisi enerjide tam bağımsız hale gelmektir. Maalesef ülkemiz enerjide gerek doğal kaynaklar açısından gerekse diğer teknolojik açıdan dışa bağımlı bir ülke durumunda. Ama son yıllarda yapmış olduğumuz hamlelerle artık bu oranı tersine çevirmeye başladık. Gerek kömür üretimindeki artış gerekse diğer doğal kaynaklardaki ve yenilenebilir enerji kaynaklarına bağlı yapılan tesislerdeki kapasite artışı bizi dışa, dışarıya karşı bağımlı olmaktan kurtarır hale geldi. Tabii ki tek arzumuz, temennimiz tam bağımsız olmak. Bunun için de en önemli araçlarımızdan birisi de doğalgazdaki yeni keşfimizin milletimiz buluşacağı an. İnşallah yarın Filyos'ta da biraz sonra buradan Filyos'a geçeceğiz. Yerinde çalışmaları takip edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bayramdan önce Arife günü ayın 20'sinde de doğal gazı karada Filyos doğal işleme tesislerinde buluşturmuş olacağız" şeklinde konuştu.Bakan Fatih Dönmez, Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan emekliye ayrılan işçilerin yerine ilk etapta bin işçi istihdam edeceklerini açıkladı. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne tam teçhizatlı yanık ünitesi kurulduğunu ve Çaycuma MYO'ya da deniz sondaj kulesi kurulacağını aktaran Bakan Dönmez, sözlerini şöyle tamamladı: