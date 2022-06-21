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Bakan Yanık'tan Pınar Gültekin davası kararına tepki: İndirim uygulanmasını kabul etmemiz mümkün değildir

#Derya Yanık#Pınar Gültekin#İstinaf
Bakan Yanıktan Pınar Gültekin davası kararına tepki: İndirim uygulanmasını kabul etmemiz mümkün değildir

Son dakika haberine göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Pınar Gültekin davasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Yanık, "Muğla'da Pınar Gültekin’i canavarca katleden sanık hakkında verilen cezaya 'ağır tahrik' sebebiyle indirim uygulanmasını kabul etmemiz mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

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Bakan Derya Yanık'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Muğla'da Pınar Gültekin’i canavarca katleden sanık hakkında verilen cezaya "ağır tahrik" sebebiyle indirim uygulanmasını kabul etmemiz mümkün değildir.

En başından itibaren müdahil olup yakından takip etmekte olduğumuz davada, tasarlayarak ve kasten Pınar Gültekin'i genç yaşında hayattan ve sevdiklerinden koparan bu kişinin, indirim olmaksızın en ağır cezayı alması için kararı bakanlık olarak istinafa götüreceğiz.

Kamu vicdanını ve adalete olan güveni zedeleyici bu karara itiraz etmek, hepimiz için bir vatandaşlık hakkıdır.

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BAŞSAVCILIK KARARIN İSTİNAF MAHKEMESİNE TAŞINACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) boğduktan sonra varile koyup yakan Cemal Metin Avcı'nın (32) 'canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' suçundan yargılandığı davada aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının haksız tahrik indirimi uygulanarak 23 yıla düşürülmesi ve kardeşi Mertcan Avcı'nın beraat kararlarının istinaf mahkemesine taşınacağını açıklamıştı.

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#Derya Yanık#Pınar Gültekin#İstinaf

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