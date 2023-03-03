Bakan Derya Yanık'tan 'refakatsiz çocuk' açıklaması

Haberin Devamı

Bakan Derya Yanık'ın TRT Haber'e yaptığı açıklamasından satır başları şöyle:

Deprem süresince buradayız. Vatandaşlarımızla beraber olmak bize de iyi geliyor. Varsa bir ihtiyaçları, onlardan dinlemek bizim için önemli. Çocukların çok özel bir potansiyeli var.

Depremin hemen akabinde yatılı tüm yatılı kuruluşlarımızı güvenli bölgelere taşıdık.

İŞİTME ENGELLİLER İÇİN TERCÜMAN HİZMETİ

Deprem bölgesinden 533 yaşlımızı ve 1133 engellimizi güvenli bölgelerimize tahliye ettik. Daha sonra çadır, konteyner kent, yurt ve otellerden 213 yaşlımızı ve 712 engellimizi kuruluş bakımlarımıza aldık. Çadır ve konteyner kentlerdeki işitme engelli vatandaşlarımız için 120 işaret dili tercümanı hizmet veriyor.

Çok ağır bir afetin içinden geçiyoruz. Çocukların, gençlerin, yaşlıların herkesin afetten etkilenmesi ve bunu dışa vurma durumu farklı.

Haberin Devamı

2 YILLIK İLK ETAPLA YARALARI SARMAYA ÇALIŞACAĞIZ

İçinde bulunduğumuz süreç 85 milyonun hepsini ilgilendiren bir sürece dönüştü. Bir eylem planı hazırladık. Hemen harekete geçireceğiz. Depremden kaynaklı etkileri iyileştirmek için yapmamız gerekenleri bütün kurum ve kuruluşlar olarak çalışacağız. 2 yıl ilk etap.

ÇOCUKLARIN VAKIF VE DERNEKLERE VERİLDİĞİ İDDİASI

Kuruluş bakımımızda olan çocuklarımızla alakalı bir sürü iddialar oldu. Hiçbir üçüncü şahsa vermemiz söz konusu değil. Bunu defaatle açıkladık. Maalesef çirkin bir dezenformasyon devam ediyor. Ailesinin yanındaki, okulda olan çocukları cemaatlere verildi diye lanse ettiler. Bunların doğru olmadığı ortaya çıktı. Bugün Aylin Nazlıaka hakkında arkadaşlarımız suç duyurusunda bulundu. Bizimle alakalı hiçbir şekilde delili olmayan iddiaları söylüyorlar. Bu çok kasıtlı bir hareket. Devlet olarak gerekeni yapıyoruz.

Bugüne kadar bizim sistemimize kayıtlı refakatsiz çocuk sayısı 1912. 1582'sini ailesine teslim ettik. 230 çocuğumuzun tedavisi devam ediyor. Kuruluş bakımına alınan 100 çocuğumuz var. 1912 çocuktan 1832'si kimliği bilinen çocuklar, 82'si kimliği tespit edemediğimiz çocuklar.

Kimliklendirme yapılarak ailelerine vefat bilgisini verdiğimiz 234 çocuğumuz var