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Bakan Derya Yanık: “Son derece anlamlı bir organizasyon için buradayız”

#Derya Yanık#Fenerbahçe#Galatasaray
Bakan Derya Yanık: “Son derece anlamlı bir organizasyon için buradayız”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Galatasaray ile Fenerbahçe kadın futbol maçı öncesinde konuştu. Kadına şiddete karşı önemli bir gün olduğunu ifade eden Bakan Yanık, organizasyonun da son derece anlamlı olduğunu ifade etti.

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Galatasaray ve Fenerbahçe Kadın Futbol Takımları, ‘Kadına şiddete son’ diyerek dostluk maçında farkındalık oluşturmak için karşı karşıya gelirken, mücadeleyi izlemek için Nef Stadyumu’na gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, maç öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Derbi izlemek için stada geldiklerini ifade ederek sözlerine başlayan Bakan Yanık, “Fenerbahçe ve Galatasaray’ın kadın futbol takımları karşı karşıya gelecek. Bugün son derece anlamlı güzel bir organizasyon için bir aradayız. Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık kampanyasının bir parçası olarak bugün kadın futbolcularımız dostluk maçı yapacaklar. Biz de büyük zevkle, büyük bir memnuniyetle bu maçı izlemeye geldik. Bugün bu çalışmaya destek veren arkadaşlarımızla bir arada maçı izleyeceğiz. Ben hem Galatasaray hem Fenerbahçe kulübümüze, çok kıymetli başkanlarına, bu çalışmayı hayata geçiren, emeği geçen kim varsa hepsine ve tabii ki öncelikli olarak da futbolcularımıza çok çok teşekkür ediyorum. Bu her ne kadar bir farkındalık çalışmasıysa da aslında bir tarafında da genel olarak sporda ama özellikle futbolda hem dilin daha zarif, daha nezih tutulması, kadına yönelik şiddet ya da bir takım cinsiyetçi ifadelerden kurtulacak bir dilin geliştirilmesi noktasında da çok önemli olacağını düşünüyorum. Heyecanla maçı izlemeyi bekliyorum” diye konuştu.

“FAİR-PLAY ÇERÇEVESİNDE GEÇECEĞİNDEN KUŞKUM YOK”

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Basın mensuplarına da teşekkür ederek sözlerini sürdüren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Basın kadına yönelik şiddet konusunda, çocuklarla ilgili yaptığımız her çalışmada bizim en önemli paydaşlarımızdan birisi. Hem mesajlarımızın ulaştırılması, hem mesajların bize ulaşması bakımından kamuoyuyla aramızda iletişim kuran bağ olarak sizlerin katkısı, sizlerin yardımı yadsınamaz. Hepinize ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Tekrar maçımızın hayırlı olmasını ve güzel, dostça, fair-play çerçevesinde geçmesini ümit ediyorum ve öyle olacağından hiç kuşkum yok. Bugün bir rekabetin değil, bir dayanışmanın maçını izleyeceğiz. Ezeli iki rakip birlikte bir amaç için oynamış olacaklar. Bugün Fenerbahçeliler Galatasaraylı, Galatasaraylılar Fenerbahçeli olacak belki ve böylece güzel bir dostluk maçı olacak” açıklamasını yaptı.

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#Derya Yanık#Fenerbahçe#Galatasaray

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