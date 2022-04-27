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Bakan Derya Yanık Giresun'da iftara katıldı

#Bakan Derya Yanık#Giresun#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı
Bakan Derya Yanık Giresunda iftara katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Giresun’a geldi. Bakan Yakın ziyaretlerinin ardından son olarak Giresun Belediyesi'nin düzenlediği halk iftarı programına katıldı. Bakan Derya Yakın’a ziyaretlerinde Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, AK Parti Giresun Milletvekilleri Kadir Aydın ve Sabri Öztürk de eşlik etti.

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Havayoluyla Giresun’da gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ı Ordu-Giresun Havalimanı'nda Giresun Valisi Enver Ünlü, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu karşıladı. Bakan Yanık’ın ilk durağı Giresun Valiliği oldu. Valilik binasında Şeref Defterini imzalayan Bakan Derya Yanık, Valilik makamında Vali Enver Ünlü’den yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretlerine devam eden Bakan Yanık, Giresun Belediyesini ziyaret etti. Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Bakan Yanık’a yaptıkları hizmetlerle ilgili bilgi vererek göreve geldikleri günden itibaren mesai gözetmeksizin çalıştıklarını belirtti. Daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Yanık, ardından Giresun Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü, sonrasında Giresun Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Bakan Yakın ziyaretlerinin ardından son olarak Giresun Belediyesinin düzenlediği halk iftarı programına katıldı.

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Kadir Gecesinin hayırlara vesile olmasını dileyen Bakan Yanık, “Allah dualarımızı kabul, oruçlarımızı makbul etsin. Allah hepimize hayırlı güzellikler versin. Memleketimize, milletimize, bütün insanlık alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Yaklaşan bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum” dedi. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Yanık, vatandaşlarla iftarını yaparak Giresun’dan ayrıldı. 

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#Bakan Derya Yanık#Giresun#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı

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