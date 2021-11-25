Bakan Derya Yanık: Daha güçlü mücadele

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Bakan Yanık, ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada özetle şöyle dedi: “Yeni eylem planımızda mücadeleyi daha da güçlendiriyoruz. 2021-2025 yıllarını kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4’üncü Ulusal Eylem Planımızı da 1 Temmuz’da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde kamuoyu ile paylaştık. Eylem planımızı, kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin, medya mensuplarının, uluslararası kuruluş temsilcilerinin ve ilgili tüm paydaşların katkılarıyla hazırladık. Toplam 5 ana hedef, 28 strateji ve 227 faaliyet şeklinde yapılandırdığımız eylem planımız ile kadına yönelik şiddetle mücadelede, üzerimize düşen görevi yapmak konusunda kararlıyız.”