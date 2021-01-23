AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Haber Global TV’de gündeme ilişkin soruları yanıtlarken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile ilgili soruya şu yanıtı verdi: “Her iki Bakanımız da siyasetin içinden yetişmiş, tecrübeli, devleti de tanımış olan iki değerli arkadaşımızdır. Birbirleriyle çok yakın diyalog içinde olan iki Bakanımızdır. Asla aralarında herhangi bir çekişmenin olması söz konusu değildir. Hele bunu sosyal medya üzerinden dile getirdikleri kanaati doğru değil.”

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ise dün Meclis’teki basın toplantısında Soylu’nun annesine yönelik sosyal medya paylaşımının kabul edilemeyeceğini belirterek, “Çok büyük bir terbiyesizlik. Bakan da olsanız, evlatsınız. Anneniz var. Duygularınız var” dedi ve şöyle konuştu:

“Adalet Bakanımızın doğrudan İçişleri Bakanımıza yönelik bir açıklaması yok. Bir hashtag açılıyor; ‘Şu kişi tutuklansın.’ Altında yüzlerce tweet. Adalet Bakanımızın tepkisi buna. Her iki bakanımız da çok uyumlu iyi bir şekilde çalışmaktadırlar.”