×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Çiftçi'den "Türkiye-Bulgaristan-Yunanistan Üçlü Mekanizma Toplantısı"na ilişkin paylaşım

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2026 19:35

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye-Bulgaristan-Yunanistan Üçlü Mekanizma Toplantısı'nda, düzensiz göçle mücadele, üçlü mekanizma çalışmaları, terör ve organize suçlarla mücadele konularını kapsamlı şekilde ele aldıklarını bildirdi.

Haberin Devamı

Çiftçi, NSosyal hesabından Atina'da Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Thanos Plevris ve Bulgaristan İçişleri Bakanı Emil Dechev'in katılımıyla gerçekleştirilen "Türkiye-Bulgaristan-Yunanistan Üçlü Mekanizma Toplantısı"na ilişkin paylaşımda bulundu.

"Gerçekleştirdiğimiz görüşmede, düzensiz göçle mücadele, üçlü mekanizma çalışmaları, terör ve organize suçlarla mücadele konularını kapsamlı şekilde ele aldık" ifadesini kullanan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Düzensiz göçle mücadelede, kaynağında çözümden sınır güvenliğine, etkin yakalamadan geri gönderme mekanizmalarına uzanan çok boyutlu stratejimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Attığımız her adım, yalnızca ülkemizin değil, aynı zamanda Avrupa'nın güvenliğine de katkı sağlamaktadır. Terör ve organize suçlarla mücadelede işbirliğinin derinleştirilmesi, bilgi paylaşımının artırılması ve iltica sisteminin istismarına karşı ortak bir hassasiyet geliştirilmesi gerektiğini bir kez daha vurguladık. Komşularımızla samimi ve yapıcı diyalog temelinde ilerlettiğimiz üçlü mekanizmanın, bölgemizin güvenliği ve istikrarı açısından güçlü bir zemin oluşturmaya devam edeceğine inanıyoruz."

 

BAKMADAN GEÇME!