Bakan Çiftçi'den Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü mesajı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2026 09:31

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türk Polis Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümünü yayınladığı mesajla kutladı. Bakan Çiftçi mesajında "Polis Teşkilatımızın 181'inci yılı mübarek olsun" ifadelerine yer verdi.

Haberin Devamı

Bakan Çiftçi, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, Türk Polis Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümünü büyük bir gurur ve iftiharla kutladığını belirtti.

Çiftçi, mesajında şunları kaydetti:

"181 yıldır bu aziz teşkilat, milletimizin huzuru, devletimizin bekası ve hukukun üstünlüğü için fedakarca görev yapanların ocağı olmuştur. Gece gündüz demeden görev başında olan sizler, ay yıldızlı bayrağımızın şerefini, devletimizin gücünü ve milletimizin duasını omuzlarınızda taşıyorsunuz. Attığınız her adımda, tuttuğunuz her nöbette, Türkiye'nin huzuruna, güvenliğine ve geleceğine sahip çıkıyorsunuz. Şunu çok iyi biliyorum ki bu devlet sizin cesaretinizle güçlü, bu millet sizin fedakarlığınızla huzurludur. Bu kutsal görev uğruna şehadete yürüyen aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Görevi başındaki tüm polislerimize üstün başarılar diliyor, her birinize kazasız, belasız görevler temenni ediyorum. Polis Haftamız kutlu olsun. Türk Polis Teşkilatımızın 181'inci yılı mübarek olsun."

