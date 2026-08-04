Bakan Çiftçi'den 'organize suç' mesajı: Hiçbir suç yapılanmasına alan bırakmayacağız

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bakanlıkta düzenlenen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Konulu Güvenlik Toplantısı'na katıldı.

İçişleri Bakanı Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Konulu Güvenlik Toplantımızı gerçekleştirdik. Hedefimiz; suç örgütlerini yapılanma aşamasında tespit etmek, insan ve finans kaynaklarını kesmek, suç gelirlerini hukuk çerçevesinde devletimizin denetimine almaktır. İçişleri Bakanlığı olarak; riskleri önceden gören, tehditleri oluşmadan bertaraf eden bir güvenlik anlayışıyla hareket ediyoruz. Yapay zeka destekli analiz, büyük veri, dijital delil inceleme ve finansal iz sürme kapasitemizi güçlendirerek hiçbir suç yapılanmasına alan bırakmayacağız. Suçun kaynağına inecek, örgütlü yapıları dağıtacak, huzur ve güven iklimimizi daima güçlü tutacağız" dedi.

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