Bakan Çiftçi’den okul güvenliği talimatı: Tehlike kapıya gelmeden önlem alın

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RİSK HARİTASI ÇIKARTIN: İlk olarak göreve başlanan ilde şehrin huzur ve risk haritasını çıkarın ve risk bölgelerini yakından takip edin. İkinci olarak çocukları ve gençleri hedef alan yapılara karşı tavizsiz olun. Üçüncüsü, sokağı ve dijital dünyayı birlikte yöneteceksiniz. Suç artık sadece sokakta işlenmiyor. Sosyal medya, yasadışı bahis, dijital dolandırıcılık, sanal platformlar ve suç örgütlerinin çevrimiçi faaliyetlerini yakından takip edeceksiniz. Sokaktaki suçun dijital izini, dijital tehdidin sokaktaki karşılığını takip edeceğiz.

SOKAKTA, ÇARŞIDA OLUN: Dördüncüsü, mahallede ve sahada olacaksınız. Emniyet müdürümüzü makamında olduğu kadar sokakta, çarşıda, okul çevresinde ve riskli mahallelerde de görmek istiyorum. Okul güvenliği konusunda çok hassas olacaksınız. Her okulun risk durumunu ayrı ayrı değerlendirecek, okul çevresini, öğrencilerimizin geliş-gidiş güzergâhlarını, metruk yapıları, park ve bahçeleri ve şüpheli hareketliliği takip edeceksiniz. Silaha erişim, akran zorbalığı, tehdit ve şiddet eğilimleri ile sosyal medya üzerinden yapılan tehditleri ciddiyetle değerlendirecek, risklerin tespitinde mevzuatın verdiği yetkiler çerçevesinde siber birimlerimizi ve istihbarat imkânlarımızı etkin kullanacaksınız. Tehlike okulun kapısına gelmeden tedbirimizi alacağız. Çocuklarımızın güvenliği, milletimizin geleceğinin güvenliğidir.

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KORUMA KARARLARINI TAKİP EDİN: Beşincisi, mağdurun yanında devletin gücünü ve şefkatini hissettireceksiniz. Kadına yönelik şiddet, aile içi şiddet, çocuklara karşı suçlar ve kayıp olayların hiçbirini ihmal etmeyin. Koruma kararlarını yakından takip edecek, tekrar mağduriyetin önüne geçeceksiniz. Altıncısı, devletin kudretini hukuk ve adaletle göstereceksiniz. Suçla mücadelede son derece kararlı olacağız ancak bütün gücümüzü hukuktan alacağız. Ölçüsüz güce, kötü muameleye, ayrımcılığa, keyfiliğe ve kibre teşkilatımız içerisinde yer vermeyeceksiniz. Yedincisi, personelinizi tanıyacak, sorunlarını bilecek, sahadaki yükünü göreceksiniz.

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KESİNTİSİZ KOORDİNASYON: Sekizinci olarak, illerde ortak güvenlik aklı ve kesintisiz koordinasyon kurulmalı. Valilerimizin ortaya koyduğu güvenlik politikaları ve verdiği direktifler temel çerçevemizdir. Kaymakamlarımızla yakın istişare içinde çalışacak, emniyet, jandarma, sahil güvenlik, istihbarat, adli makamlar ve diğer kurumlarımız arasındaki bilgi akışını hızlandıracaksınız. Dokuzuncusu, başarıyı sadece operasyon sayısıyla ölçmeyeceksiniz. Asıl hedefimiz suçun azalması ve vatandaşımızın kendisini daha güvende hissetmesidir. Onuncusu, güvenlik iletişimini huzurun ve kamu güveninin bir parçası olarak yöneteceksiniz. Bilgi boşluğunu söylentiye, manipülasyona ve dezenformasyona bırakmayacaksınız.”

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9 KİŞİ GÖZALTINDA

Turgutlu’da 11 kişinin yaralandığı okul saldırısında saldırgan H.O. ile annesi, babası ve dedesinin de aralarında olduğu 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında önceki gün 1 kişi daha ilerleyen saatlerde gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 9’a çıktı.

TBMM KOMİSYONU ÜYELERİ MANİSA’DA

İncelemelerde bulunmak üzere Manisa’ya giden TBMM Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu heyeti, ilk olarak valiliği ziyaret etti. Heyeti, Manisa Valisi Vahdettin Özkan ile AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç karşıladı. Valilikte il müdürlerinin de katılımıyla gerçekleştirilecek toplantı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Komisyon Başkanı ve Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Turgutlu’da yaşanan saldırının tüm yönleriyle ele alınacağını söyledi.

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OKUL ÖNÜNDE SİLAH BULUNDU

AYDIN’ın Efeler ilçesinde bulunan Mimar Sinan Endüstri Meslek Lisesi önüne 16-17 yaşlarındaki 2 kişinin silahla geldiği yönünde ihbar üzerine polis alarma geçti.

Bölgede yapılan incelemede okulun önündeki park halindeki bir aracın altında 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Polis ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını da inceleyerek 17 yaşlarındaki bir kişiyi gözaltına aldı. İHA