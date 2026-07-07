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Bakan Çiftçi'den NATO Zirvesi kapsamında görevli emniyet personeline ilişkin paylaşım

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#NATO#Emniyet#Mustafa Çiftçi
Bakan Çiftçiden NATO Zirvesi kapsamında görevli emniyet personeline ilişkin paylaşım
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2026 22:56

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında emniyet teşkilatının, büyük bir hassasiyet, disiplin ve fedakarlıkla vazifesinin başında olduğunu belirtti.

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Başkentimiz Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında emniyet teşkilatımız, büyük bir hassasiyet, disiplin ve fedakarlıkla vazifesinin başında. Kendilerine tevdi edilen mesuliyeti gece gündüz demeden omuzlayan tüm kahramanlarımıza kolaylıklar diliyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin."

Paylaşımında Çiftçi, görevi başındaki personelin fotoğraflarına da yer verdi.

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#NATO#Emniyet#Mustafa Çiftçi

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