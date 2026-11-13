Bakan Çiftçi'den iki kadına yardım eden polislere teşekkür

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Bakan Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı "Türk polisi yolda kalanın yoldaşı, darda kalanın Hızır'ı olur" başlıklı paylaşımda, "Bartın'da gece yarısı aracı arızalanarak yolda kalan iki hanım kardeşimizin imdadına kahraman polisimiz yetişti." ifadelerini kullandı.

Polislerin kendi elleriyle aracın lastiğini değiştirip vatandaşları sağ salim ailelerine kavuşturduğunu belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"Vazifeyi vicdani bir mesuliyet olarak gören bu asil duruşunuz için, polis kardeşlerimin her birine yürekten teşekkür ediyorum. Türk polisinin mayasında merhamet, duruşunda yiğitlik vardır. Gecenin en ıssız saatinde bile vatandaşını sahipsiz bırakmaz, darda kalana Hızır, yolda kalana can yoldaşı olur. Allah ayağınıza taş değdirmesin, var olun."