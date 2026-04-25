Bakan Çiftçi'den Gülistan Doku açıklaması: Umut Altaş'ın Amerika'da nerede yaşadığını bulacağız

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleriyle İstanbul'da bir araya geldi. Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çiftçi soruları da yanıtladı. Bakan Çiftçi "Hâlihazırda yılda iki kez şubat-eylül aylarında yapılan 'okul güvenliği' toplantıları artık valilerimizin ve kaymakamlarımızın koordinasyonunda her ayın ilk haftası düzenli şekilde yapılacaktır. Her okulda 'güvenlik kurulu' oluşturulacaktır. Okul müdürü, rehber öğretmeni, okul koordinasyon kolluk görevlisi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sosyal hizmetler uzmanının olacağı bir kurul oluşturulacaktır" dedi. Çiftçi Gülistan Doku dosyasına ilişkin "Dosyanın kilit isimlerinden Umut Altaş'ın Meksika üzerinden ABD'ye kaçak giriş yaptığını tespit ettik ve hakkında derhâl kırmızı bülten çıkardık" dedi.

‘RİSKLERİ ÖNCEDEN İMHA EDEN PROAKTİF BİR GÜVENLİK MİMARİSİNİ HAYATA GEÇİRİYORUZ’

Gülistan Doku cinayeti hakkında bilgi veren Çiftçi, "Gülistan Doku dosyasında bugün gelinen noktayı yine bir valimiz, emniyet müdürümüz ve başsavcımız koordineli olarak birlikte açmışlardır. Devletimizin güvenlik ve adalet çarklarını en ileri düzeyde işleterek, bu süreçte ihmali veya iştiraki olan her kim varsa gözünün yaşına bakmadan adalete teslim edeceğimizi kararlılıkla ifade ediyorum" ifadelerini kullandı.

‘SINIRI AŞMAK TAKİPTEN KURTULMAYA YETMEZ’

Bakan Çiftçi, "AK Parti hükümetleri döneminde kasten öldürme olaylarının yüzde 97,2’si aydınlatıldı. Kriminal kapasitenin güçlenmesi ile birlikte 2023 yılından 2026’nın ilk çeyreğine kadar yeni faili meçhul kaydı bulunmuyor. Cinayet faillerinin yakalanması için ulusal ve uluslararası tüm mekanizmalar işletiliyor. 262 şahıs hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. 94 şahıs için ise süreç devam ediyor. Sınır aşmak, takipten kurtulmak anlamına gelmemektedir" dedi.

Bakan Çiftçi, Gülistan Doku dosyasında adaletin tecellisi için devletin tüm imkanlarını seferber ettiklerini vurgulayarak, dosyanın geldiği aşamada bir valinin, emniyet müdürünün ve başsavcının koordineli olarak birlikte çalışmasından emeği olduğunu kaydetti. Bakan Çiftçi, "Dosyada temel önceliğimiz, maddi gerçeği hiçbir şüpheye yer bırakmaksızın ortaya çıkarmaktır, bu kapsamda dosyanın kilit isimlerinden Umut Altaş’ın Meksika üzerinden ABD’ye kaçak giriş yaptığını tespit ettik ve hakkında derhâl kırmızı bülten çıkardık. Bakanlık olarak sadece firarilerin değil, soruşturma sürecindeki iddiaların da üzerine kararlılıkla giderek 17 Nisan 2026 tarihli onay emriyle dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında delil karartma iddialarına yönelik mülkiye müfettişlerini görevlendirdik; sürecin devamında kendisi görevden uzaklaştırılmış ve sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştır. 20 Nisan 2026 tarihli onay emriyle ayrıca 2 Mülkiye Müfettişi ve 2 Polis Müfettişi daha görevlendirildi. Böylece hem iddiaların hem de soruşturma sürecinin etkinliğinin tüm yönleriyle incelenmesi sağlandı. Devletimizin güvenlik ve adalet çarklarını en ileri düzeyde işleterek, bu süreçte ihmali veya iştiraki olan her kim varsa gözünün yaşına bakmadan adalete teslim edeceğimizi kararlılıkla ifade ediyorum; zira hiç kimsenin suç işleme veya suça göz yumma imtiyazı yoktur" diye konuştu.

‘HER OKULA GÜVENLİK KURULU OLUŞTURULACAK’

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki saldırıların ardından alınacak önlemler ile ilgili bilgi veren Bakan Çiftçi, "Meseleyi sadece bir asayiş başlığı olarak görmedik; okul güvenliğini bütün boyutlarıyla yeniden ele aldık. 81 il valiliğine uygulanacak tedbirleri içeren bir genelge gönderdik. Hâlihazırda yılda iki kez şubat-eylül aylarında yapılan ‘okul güvenliği’ toplantıları artık valilerimizin ve kaymakamlarımızın koordinasyonunda her ayın ilk haftası düzenli şekilde yapılacaktır. Her okulda ‘güvenlik kurulu’ oluşturulacaktır. Okul müdürü, rehber öğretmeni, okul koordinasyon kolluk görevlisi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sosyal hizmetler uzmanının olacağı bir kurul oluşturulacaktır" diye konuştu.

‘RİSK VE TEHDİT ANALİZLERİ YENİLENECEKTİR’

Yedi basamaklı güvenlik modelini sıralayan Çiftçi, "Risk ve tehdit analizleri yenilenecektir. Fiziki güvenlik önlemleri artırılacaktır. Erken uyarı sistemi ile olası risklere hızlı müdahale sağlanacaktır. Toplum sağlığı merkezlerine takip görevi verilecektir. Rehberlik-güvenlik koordinasyonu sağlanacaktır. Bakanlıklar koordineli çalışacaktır. Acil durumlar için eğitim ve farkındalık çalışması yapılacaktır" dedi.

Değişen dünya düzeninde suçla mücadelenin rotasını dijitalleşme ve yapay zeka ekseninde yeniden çizdiklerini kaydeden Bakan Çiftçi, bakanlığın yeni vizyonunu duyurdu. Çiftçi, "Artık yalnızca suçun çetelesini tutan değil; suçu henüz filizlenmeden kaynağında kurutan ve riskleri önceden imha eden proaktif bir güvenlik mimarisini hayata geçiriyoruz. Dijitalleşme, göç hareketliliği ve sosyal kırılmalarla değişen suç profillerine karşı yapay zekâ, veri analizi ve yüksek teknolojik takip kapasitemizle cevap veriyoruz; klasik yöntemlerin ötesine geçerek devletimizin reflekslerini en üst seviyeye taşıyoruz. İçişleri Bakanlığı olarak, akademik veriler ve stratejik analizlerle beslenen bu yeni paradigmayla sadece suçluyla değil, suçu besleyen her türlü damarla mücadele ederek çocuklarımızı ve geleceğimizi güvence altına alıyoruz; sağlam veri olmadan doğru politika kurulamaz. Doğru analiz olmadan kalıcı sonuç alınamaz. Bu mücadele yalnızca kamu kurumlarının omzunda taşınabilecek bir mücadele değildir" dedi.

‘GÜVENLİKTE, MEDYAYA ÇOK İŞ DÜŞÜYOR’

Bakan Çiftçi, suçla mücadelede önleyici stratejilerin ve toplumsal işbirliğinin önemine dikkat çekti. Çiftçi, "Aileyle, okulla, üniversiteyle, medya ile, sivil toplumla, yerel yönetimlerle ve toplumun bütün kesimleriyle birlikte hareket etmek zorunda olduğumuzun bilincindeyiz, bilhassa çocuklarımızın suça bulaşmadan, şiddetin gölgesine düşmeden ve dijital tehditlerin pençesine kapılmadan daha güvenli ortamlarda büyümesini sağlamak en temel ortak sorumluluğumuzdur. Muhterem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürüdüğümüz Türkiye Yüzyılı vizyonunun en güçlü sütunlarından biri Türkiye’nin huzurudur ve bu huzuru kalıcı hale getirmenin en etkili yolu, suçu henüz meydana gelmeden yerinde önlemektir. Bu noktada siz değerli basın mensuplarımız da en kıymetli paydaşlarımızdansınız; çünkü güvenlik yalnızca sahada yürütülen operasyonlarla değil, doğru iletişim ve toplumsal farkındalıkla tahkim edilir. Birbirimizin görüşlerini, eleştirilerini ve katkılarını dikkate alarak bu istişare toplantılarını daha verimli bir zeminde sürdürmeye kararlıyız; nitekim ‘yeni güvenlik paradigmasıyla’ sadece suçun peşinden koşan bir anlayışla yetinmiyor, suçu doğmadan önleyen ve çocuklarımıza güvenli yarınlar hazırlayan güçlü bir geleceği vatandaşımız için inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı.

‘YILIN İLK ÇEYREĞİNDE KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN 257 SUÇLU ÜLKEMİZE İADE EDİLDİ’

2026 yılının ilk çeyreğinde gerçekleşen iade ve yurt içi İnterpol operasyonları hakkında bilgi veren Bakan Çiftçi, "İnterpol tarafından aranan 39 ülkeden; 89 kaçakçılık ve organize suçlar, 17 narkotik, 80 terör, 33 asayiş, 54 dini istismar eden olmak üzere toplam 219 yabancı şahıs ülkemizde yakalandı. Bunların 47’si organize suç örgütü lideri veya üyesidir. Yılın ilk çeyreğinde kırmızı bültenle aradığımız 30 ülkeden suçlu iadesi yapılmıştır. 112 asayiş, 108 kaçakçılık ve organize, 31 narkotik, 6 terör, 2 PKK, 2 dini istismar eden şahıs olmak üzere toplamda 257 şahıs iade edilmiştir. Bunların 58’i organize suç örgütü lideri veya üyesidir" dedi.

UYUŞTURUCUYA GEÇİT YOK

Uyuşturucu ile ilgili Ocak-Nisan ayları arasındaki verileri paylaşan Çiftçi, "16 Nisan’a kadar uyuşturucu nedeniyle 80 bin 960 olay yaşandı, yapılan operasyon sayısı ise 15 bin 815. Gerçekleşen operasyonlar sonucunda 13 bin 633 kişi tutuklandı. 15 ton 700 kg kokain ve esrar gibi uyuşturucu madde, 44 milyon 100 bin uyuşturucu hap ile 40 bin kök keneviri ele geçirildi" diye konuştu.

‘SİBER DEVRİYELERDE 28 BİN YASA DIŞI BAHİS SİTESİ ENGELLENDİ’

Siber devriye kapsamında yılın ilk üç ayında suç unsuru tespit edilen 86 bin 937 şahıs ve hesap olduğunu aktaran Bakan Çiftçi, "Çevrimiçi dolandırıcılık kapsamında 863, çevrim içi yasa dışı bahis kapsamında 386, çevrim içi çocuk müstehcenliği kapsamında 667, bilişim suçları kapsamında 141 ve suç gelirleri ile mücadele kapsamında toplam 2 bin 72 operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlarda 3 bin 93 kişi tutuklandı. Siber suçlarla mücadele kapsamında 17 bin 933 URL adresi engellendi. 27 bin 321 sosyal medya hesabı ile 28 bin 629 yasa dışı bahis sitesi erişime kapatıldı" ifadelerini kullandı.

‘TRAFİK KAZALARINDA ÖLÜMLÜ KAZA ORANI BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE DÜŞTÜ’

Trafik kazaları hakkında bilgi veren Bakan Çiftçi, "1 Ocak-16 Nisan tarihleri arasındaki 2025 ve 2026 yılı karşılaştırmasına göre, trafikte denetlenen araç sayısı yüzde 6,2 arttı. İşlem yapılan araç sayısı yüzde 12,9 azaldı. Ölümlü kaza oranında yüzde 16,2, günlük can kaybı oranında ise yüzde 11,1 düşüş gerçekleşti. Yine 27 Şubat-16 Nisan tarihleri arasında bir önceki yıla göre; makas atmada yüzde 92,6, dur ihtarına uymamada yüzde 65,3, hız ihlalinde yüzde 37,9, ehliyetsiz araç kullanmada yüzde 30,3, cep telefonu ihlalinde yüzde 26,6 ve kırmızı ışık ihlalinde yüzde 9,9 azalma yaşandı" dedi.

'PKK TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK 466 OPERASYON YAPILDI'

Terör örgütlerine yönelik yılın ilk çeyreğinde yapılan operasyonlar hakkında bilgi veren Çiftçi, "PKK terör örgütüne yönelik 466 operasyon yapıldı. Kesintisiz devam eden arama tarama faaliyetleri kapsamında 5 bin 900 İHA’lı arama tarama faaliyeti gerçekleşti. 10 adet sığınak / barınak imha edildi. 83 terörist ikna yöntemi ile teslim oldu. Dini istismar eden örgütlere yönelik 848, FETÖ’ya yönelik 889; DHKP/C, MLKP ve diğer sol örgütlere yönelik ise 246 operasyon yapıldı" diye konuştu.

'SINIR HATTIMIZDA GÜÇLÜ BİR HAZIRLIK VE KONTROL DÜZEYİNE SAHİBİZ'

İran-ABD-İsrail gerilimi bağlamında sınır güvenliği konusunda bilgi veren Bakan Çiftçi, "Sayın Cumhurbaşkanımız bölgede sükûnetin sağlanması için yoğun bir diplomasi trafiği yürütmektedir. Fiziki güvenlik altyapımız, teknolojik imkânlarımız, insan kaynağımız ve kurumsal koordinasyonumuzla sınır hattımızda güçlü bir hazırlık ve kontrol düzeyine sahibiz. Şu an itibarıyla sınır hattımızda herhangi bir arızi sorun bulunmamaktadır. İran’dan ülkemize açılan Kapıköy, Gürbulak ve Esendere sınır kapılarında son 10 gün verilerine göre sırasıyla yüzde 4, yüzde 5 ve yüzde 75 oranında azalış görülmektedir. Bu tablo, sınır kapılarımızda olağan dışı bir hareketlilik yaşanmadığını göstermektedir. İran’dan Türkiye’ye yönelik geçişler çok yakından takip edilmektedir. Türkiye; sınır güvenliğinde tedbiri önceden alan, sahayı anbean izleyen ve hiçbir zafiyete alan açmayan güçlü bir devlettir" ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi sunumun ardından medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenlerinin sorularını yanıtladı. Bekçilerle ilgili gelen bir soruya yanıtlayan Bakan Çiftçi Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 30 bin bekçi bulunduğunu, bu bekçilerin güneş battıktan sonra görev yaptığını söyledi. Bekçilerin gece dışında çalışma yetkisinin İçişleri Bakanına verildiğini kaydeden Çiftçi "Ben bu yetkimi 81 il valimize devrettim. Bunların çalışma saatlerini belirleme yetkisi artık il valilerimizde" diye konuştu.

‘BİRİNCİ DERECE VE İKİNCİ DERECE RİSKLİ OLAN OKULLARIMIZDA POLİSİMİZ VAR’

Okulların güvenliği ve risk analizi hakkındaki bir soruya ise, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın sorumluluk alanına giriyor ama genel bütçeden okullara güvenlik görevlisi konusunda bir kadro verilebilir. Hizmet alımı şeklinde değerlendirilebilir, yani istihdam edilebilir. Uzun zamandır yürürlükte olan okullarda mevcut risk analizine göre yılda iki kez toplantı yapılan bir uygulama var. Burada risk analizi ağırlıklı olarak okulun bulunduğu semtteki sosyo kültürel ve ekonomik ortama asayiş olaylarına göre şekilleniyordu. Kahramanmaraş’ta saldırının yaşandığı olay, bu risk analizine göre risksiz gruptaydı. Şimdi bu yeni düzenlemeyle, risk analizini sil baştan yapıyoruz. Risk faktörüne öğrenciyi merkeze alan bir yaklaşımı koyuyoruz. Birinci derece ve ikinci derece riskli olan okullarımızda zaten polisimiz var bizim. Üçüncü ve dördüncü derecede riskli olan okullarda da koordinasyon görevlilerimiz var. Yani bir sorun olduğunda, problem olduğunda irtibata geçilen kişiler mevcut. Bir yandan okul polisimizle, bir yandan gece bekçilerimizle, onların çalışma saatlerini değiştirerek, güvenlik korucularımızla, belki Milli Eğitim Bakanlığı'na verilecek olan güvenlik kadrolarıyla bu iş biraz daha sürdürülebilir hale gelir. Ama şu mevcut haliyle bizim her okula iki polis vermemiz sürdürülebilir değil. Ülke genelinde 75 bin okul var. 150 bin kişiyi de orada çalıştırmamız uzun vadede sürdürülebilir değil" yanıtını verdi.

'GEÇİŞLER AZALMIŞ DURUMDA’

Sınır güvenliği ve İran’la ilişkiler hakkında konuşan Bakan Çiftçi, "Savaşın başladığı 28 Şubat tarihinden itibaren biz de zaten yakından olayları takip ediyoruz. Ben bununla ilgili iki defa bölgeye de gittim. Hem Van'a gittim hem de Ağrı'ya gittim. Gürbulak sınır kapısına, sıfır noktasına kadar gittim, oradaki gelişmeleri gözden geçirdim. Bölge valilerimizle, yani Hakkari, Van, Ağrı, Iğdır valilerimizle bu konuyu zaman zaman değerlendiriyoruz, toplantılar yapıyoruz. Savaşın başladığı günden bu yana sınırlarımızda herhangi bir hareketliliğin olmadığını söyleyebilirim. Hatta İran'ın kendi vatandaşlarının bizim tarafa geçişleri, kendi vatandaşları açısından sınırlandırılmasıyla zaten geçişler tamamen de azalmış durumda. Mesela son 10 gün içerisinde bizim orada 3 tane sınır kapımız var Van'da. Şu anda yansıya da görebilirsiniz, orada yer alıyor mu bilmiyorum. Üç tane kapımızda yüzde 4, yüzde 4 ve yüzde 75 oranında geçişler azalmış durumda. Zaten 28 Şubat'tan bu yana ülkemize girişler, çıkışlar önceki dönemlere göre yüzde 25 - yüzde 30 oranında azalmıştı. Çünkü İran kendi vatandaşlarının bizim tarafımıza geçmesine müsaade etmiyordu ama kendi vatandaşlarını ülkesine kabul ediyordu. Bundan dolayı sınırlarımızda herhangi bir hareketlilik yok. Hareketlilik olmadığı için de, yani bizim güvenliğimizi tehdit eden bir durum olmadığı için de İran İçişleri Bakanı ile herhangi bir görüşmemiz olmadı. Görüşmemiz için bir sebep olmalı yani. Bir sebep olmadığı için de herhangi bir görüşme yapmadık. Daha çok görüşmeleri krizin sona erdirilmesi, yeniden barış ortamına dönülmesi, diplomasi kanallarının işletilmesi konusunda bildiğiniz gibi Dışişleri Bakanımız süreci yürütüyor" dedi.

'83 TERÖRİST İKNA YOLUYLA TESLİM OLMUŞ DURUMDA'

Bakan Çiftçi Terörsüz Türkiye süreci ve operasyonlar hakkındaki soruya da, “Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili konunun bir Meclis ayağı var. Meclis ayağını TBMM takip ediyor. Komisyon, bu konuyla ilgili raporunu da hazırladı, işin bir tarafı o. Bir tarafı yine Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Dışişleri Bakanlığımız, MİT Başkanlığımız, Milli Savunma Bakanlığımız bir süreç yürütüyor aktif olarak. Sayın Devlet Bahçeli de bu sürece güçlü destek verenlerden birisi, başından itibaren. Biz de İçişleri Bakanlığı olarak Terörsüz Türkiye sürecini yakından takip ediyoruz. Süreci sabote etmek isteyen, provoke etmek isteyenlere karşı hem gözlemliyoruz hem de operasyonlarımızı artırdık. Yani kimse bu süreci zehirlemeye çalışmasın diye. Önceki süreçler bir şekilde akamete uğramıştı, inşallah bu sefer sürecin başarıyla neticelenmesi için biz İçişleri Bakanlığı olarak bununla yakından ilgileniyoruz. Mesela PKK terör örgütünden bu yılın başından itibaren 83 terörist ikna yoluyla teslim olmuş durumda. Bir yandan onunla da ilgili çalışmalarımız Emniyet ve Jandarma istihbarat birimleri tarafından devam ettiriliyor. 12 Mayıs 2025 tarihinden bu yana da ikna ile teslim olmaya, ikna edilen kişi sayısı 168. Bu da işin önemli taraflarından birisi. Sürecin akamete akamete uğramaması için elimizden gelen gayret ve desteği, lojistiği veriyoruz. Dini istismar eden terör örgütlerine yönelik olarak, FETÖ'ye yönelik olarak, marjinal sol gruplara yönelik olarak yaptığımız operasyonlarımızı da artırarak sürdürüyoruz" şeklinde cevap verdi.

‘POLİS OKULLARINDAKİ 10 BİN ADAYIMIZIN MEZUNİYETİNİ İKİ AY ÖNE ALDIK’

Bakan Çiftçi, "Polis okullarındaki 10 bin adayımızın mezuniyetini iki ay öne aldık. Bu taze kanla birlikte 12/36'ya geçebileceğimizi değerlendiriyoruz. Fazla çalışma saatleri konusunda da Maliye Bakanlığımızla görüşmelerimizi tamamladık, 12/36'ya geçmemiz durumunda 2027 yılından itibaren fazla mesai ücretlerinin ödenebileceği konusunda mutabakata vardık. Tabii Strateji Başkanlığı'nın da onayını almamız gerekiyor. Kira yardımı konusunda ise İstanbul Valimizle görüştüm. Polis teşkilatına lojman olarak verilmek üzere İstanbul'dan daire almayı planlıyoruz, bunu ilk olarak oradan başlatacağız. Maaş eşitlemesi konusu, jandarmanın eskiden Genelkurmay'a bağlı askeri personel sayılmasından gelen bir durum. Şu an sadece İçişleri'ne bağlı bir kolluk kuvveti olmalarına rağmen eşitleme yapabilmek için kanuni düzenleme ve ciddi bütçe gerekiyor. İran savaşının bütçeye getirdiği yükleri de göz önünde bulundurunca, bunun bu sene gerçekleşmesini çok mantıklı görmüyoruz" diye konuştu.

‘25 İLDEKİ 32 GERİ GÖNDERME MERKEZİNİN TAMAMINI MÜFETTİŞLERİMİZ İNCELİYOR’

Bakan Çiftçi "Göreve geldiğimden bu yana Göç İdaresi ve deport konuları en çok şikayet aldığımız başlıklardı. Teftiş Kurulumuza talimat verdim, 25 ildeki 32 geri gönderme merkezinin tamamını müfettişlerimiz inceliyor. Kafkaslar, Filistin veya Gazze gibi bölgelerden gelen, tehlike altındaki kişilerin iadelerinde mağduriyet yaşanmaması adına bu denetimleri sıklaştırdık" dedi.