Bakan Çiftçi’den Emniyet Teşkilatı’nı ilgilendiren hükümler içeren kanun teklifine ilişkin açıklama

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Emniyet Teşkilat Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören teklif, Türkiye Büyük Millet Meclisimizde kabul edilerek kanunlaşmıştır. Hayata geçirilen düzenlemelerle; Emniyet Teşkilatımızın personel yapısının güçlendirilmesi, tecrübeli personelimizin bilgi ve birikiminden daha etkin yararlanılması, eğitim ve teftiş kapasitesinin artırılması ile uygulamada yaşanan bazı sorunların giderilmesine yönelik önemli adımlar atılmıştır. Bu süreçte destek veren Gazi Meclisimizin kıymetli milletvekillerine teşekkür ediyor, kabul edilen düzenlemelerin Emniyet mensuplarımıza ve aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Allah; Polis Teşkilatımızın gücünü, devletimizin kudretini ve milletimizin huzurunu daim eylesin” ifadelerini kullandı.