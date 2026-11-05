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Bakan Çiftçi'den Ankara'daki yıkımlarla ilgili açıklama: Hiçbirine müsamaha göstermeyeceğiz

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#Ankara#Yıkım#Ulus
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2026 10:54

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'da kentin tarihi dokusuna aykırı bulunan eğlence mekanlarının yıkımına ilişkin açıklamada bulundu. Ulus bölgesinde faaliyet gösteren yapıların yıkım işlemlerinin gerçekleştirildiğini, bölgeye modern bir polisevi ve vilayetlerevi kazandırılmasının planlandığını bildirdi.

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Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara'yı huzurun ve güvenin şehri, tarihin ve kültürün başkenti yapmak için çalıştıklarını belirtti.

Ulus'ta yeni bir dönemi başlattıklarını ifade eden Çiftçi, bölgenin manevi ve kültürel dokusuna uygun olmayan, vatandaşların huzurunu bozan ve güvenliği tehdit eden yapılara "neşter" vurduklarını kaydetti.

Bakan Çiftçiden Ankaradaki yıkımlarla ilgili açıklama: Hiçbirine müsamaha göstermeyeceğiz

"TAVİZSİZ ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Çiftçi, açıklamasında, "Ulus, Çankırı Caddesi ve İsmetpaşa Mahallesi'ni kapsayan dönüşüm bölgesinde mevzuata aykırı faaliyet gösteren, tarihi kimliğe zarar veren tüm yapıların ve batakhanelerin yıkım işlemlerini tavizsiz bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri'nin manevi iklimine yakışmayan hiçbir faaliyete müsamaha göstermeyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

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Bakan Çiftçiden Ankaradaki yıkımlarla ilgili açıklama: Hiçbirine müsamaha göstermeyeceğiz

"TARİHİ MİRAS GÜN YÜZÜNE ÇIKTI"

Bölgenin tarihi ve kültürel mirasının korunmasına yönelik çalışmalara da değinen Çiftçi, Hacı Bayram-ı Veli Türbesi, Augustus Tapınağı, Tarihi Roma Hamamı, Ankara Kalesi, 1. Meclis Binası ve tarihi Kral Yolu'nu kapsayan mirası gün yüzüne çıkardıklarını aktardı.

Bakan Çiftçiden Ankaradaki yıkımlarla ilgili açıklama: Hiçbirine müsamaha göstermeyeceğiz

Çiftçi, Ulus'un güvenliğinin sağlanması ve turizm potansiyelinin artırılmasına yönelik planlar hakkında da şu bilgileri paylaştı:

"Bölgenin asayişini ve huzurunu kalıcı olarak tesis etmek amacıyla Ulus'a modern bir polisevi ve vilayetlerevi kazandırmayı planlıyoruz. Tüm bu yatırımları kesintisiz bir Kültür Yolu güzergahıyla bütünleştirerek Ankara'nın binlerce yıllık kadim tarihini dünya turizmine açacağız. Ulus, tarihi dokusuyla bütünleşen, nezih, güvenli ve başkentimize yakışır bir cazibe merkezi olacak."

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#Ankara#Yıkım#Ulus

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