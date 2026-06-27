×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Çiftçi'den AK Parti'nin istişare toplantısına ilişkin paylaşım

Güncelleme Tarihi:

#AK Parti#İstişare Toplantısı#İçişleri Bakanı
Bakan Çiftçiden AK Partinin istişare toplantısına ilişkin paylaşım
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2026 18:17

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Haberin Devamı

 

Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde düzenlenen toplantıda, yol arkadaşlarıyla bir araya geldiğini belirtti.

İstişareyi bereket, ortak aklı güç bilen, milletle gönül bağını daima diri tutan büyük ve güçlü bir ailenin mensupları olduklarını ifade eden Çiftçi, şunları kaydetti:

"Çeyrek asırdır milletimizin emanetine sahip çıkıyor, Türkiye'mize aşkla hizmet ediyoruz. İlk günkü heyecanımız, aynı inanç ve kararlılıkla devam ediyor. Yolumuz bir, istikametimiz bir, hedefimiz birdir. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa etmeyi sürdüreceğiz. Rabbim birliğimizi, kardeşliğimizi ve gayretimizi daim eylesin."

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#AK Parti#İstişare Toplantısı#İçişleri Bakanı

BAKMADAN GEÇME!