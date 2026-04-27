×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Çiftçi'den 27 Nisan "e-muhtıra"sına ilişkin paylaşım

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2026 18:42

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Bugün artık e-muhtıralarla hizaya çekilmek istenen bir Türkiye'den, Türkiye Yüzyılı vizyonunu konuşan, kendi hedeflerini kendi belirleyen, bölgesinde ve dünyada söz sahibi olan güçlü bir Türkiye'ye ulaştık." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Bakan Çiftçi, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, 27 Nisan "e-muhtırası"nın, millet iradesini hizaya çekmeye çalışan vesayetçi aklın son karanlık teşebbüslerinden biri olarak hafızalarında olduğunu belirtti.

Bir zamanlar Türkiye'de siyasetin e-muhtıralarla yönlendirilmek istendiğini hatırlatan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Milletin iradesi, vesayetle baskı altına alınmak istendi. Türkiye'nin istikameti, sandık yerine karanlık odaklar tarafından belirlenmek istendi. Ancak aziz milletimiz, bu dayatmaya rıza göstermedi. Seçilmiş irade geri adım atmadı. Demokrasiye, hukuka ve milli iradeye sahip çıkıldı. Bugün artık e-muhtıralarla hizaya çekilmek istenen bir Türkiye'den, Türkiye Yüzyılı vizyonunu konuşan, kendi hedeflerini kendi belirleyen, bölgesinde ve dünyada söz sahibi olan güçlü bir Türkiye'ye ulaştık. Bu büyük yürüyüş, muhterem Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizin iradesiyle, demokrasiye olan sarsılmaz bağlılığıyla mümkün olmuştur. 27 Nisan'ı unutmadık. Vesayete boyun eğmedik. Milli iradeden taviz vermedik. Türkiye Yüzyılı'nı kararlılıkla inşa ediyoruz."

 

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!