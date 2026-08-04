Bakan Çiftçi: Yeni nesil 11 çete var

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KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın da katıldığı programda Bakan Çiftçi, özetle şunları söyledi: “Göreve başladığımıza iki temel hedef belirledik. Birincisi yeni nesil organize suç örgütleriyle mücadele, ikincisi ise uyuşturucuyla mücadele. Toplumun en fazla şikâyet ettiği, muzdarip olduğu, canını yakan ve ızdırap duyduğu konulardan ikisiydi. Hamdolsun, yapılan operasyonların sayısının artmasıyla beraber emniyetimizin, jandarmamızın, adliyemizin ve Adalet Bakanlığımızın kararlı mücadelesiyle bunların sayısında büyük oranda azalış var.”

YABANCI İSTİHBARATLAR KULLANIYOR

Yurt genelinde ulusal çapta faaliyet gösteren 11 suç örgütü bulunduğunu belirten Bakan Çiftçi, bu örgütlerin büyük bir kısmının tasfiye edildiğini ve sayılarının azalmaya devam ettiğini belirtti. Bakan Çiftçi, “Adına uyuşturucu çeteleri, yeni nesil suç örgütleri, suç çeteleri veya sokak eşkıyaları ne denirse densin, inşallah bunların büyük bir kısmını sene sonuna kadar eylem yapamaz hale getireceğiz. Yurtdışında insanımızı rahat bırakmıyor. Orada da işyeri kurşunluyor, araç yakıyor, insanımızı huzursuz ediyorlar. Türkiye’nin içinin güvenli olması yetmiyor. Sınırı aşan suçlar dediğimiz de bu zaten. Bunlar yurtdışında da eylem yapabiliyorlar. Yurtiçinde ve yurtdışında neredelerse mücadelemiz devam edecek” ifadelerini kullandı. Bazı yeni nesil suç örgütlerinin yabancı ülkelerdeki istihbarat örgütleriyle birlikte faaliyet yürüttüğünü belirten Bakan Çiftçi, yabancı istihbarat örgütlerinin de bu yapıları çeşitli eylemlerde kullandığını ifade etti.

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İNTİKAM EYLEMİ PLANLADILAR

Nisan ayında Adana’da faaliyet gösteren yeni nesil suç örgütlerinden birine yönelik geniş kapsamlı operasyon gerçekleştirildiğini de belirten Çiftçi, operasyonda yaklaşık 300 şüphelinin tutuklandığını söyledi. Operasyonlarda örgütün çöktüğünü, tamamen tasfiye edildiğini ve eylem yapamaz hale getirildiğini ifade eden Çiftçi, örgütün kendilerine yönelik operasyona karşı intikam amacıyla bir kamu kurumuna eylem düzenlemek üzere Adana’ya 3 kişi gönderdiğinin tespit edildiğini de belirtti. Çiftçi, söz konusu kişilere yönelik de operasyon düzenlendiğini kaydetti.