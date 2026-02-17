Bakan Çiftçi: Yemin töreninde olanlar yakışıksızdı

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Türkiye hepimizin ortak vatanı, yuvası ve göz bebeğidir. Her birimizin, inanıyorum ki, bu vatana aşkla ve muhabbetle bağlı olduğuna inanıyorum. Bunun için her birimizin sorumluluk duygusuyla hareket etmesi gerekiyor. Çünkü ülkedeki huzur ve güvenlik, sahada alınan tedbirler kadar toplumsal sükûnet ve ortak akılla güçlenir.

GAZİ MECLİS'E YAKIŞMADI

Özellikle ana muhalefet partisi milletvekillerinin yemin töreninde yaşattığı üzücü hadiseler, millî irademizin tecelligâhı olan Gazi Meclisimizin mehabetine yakışmamıştır. Milletvekillerimiz, yapılanı tasvip etmediklerini daha sonra ifade etmişlerdir.

Bu süreçte kurumlarımızın saygınlığına özen gösteren sorumlu bir dil; kamu düzenini güçlendiren olgun bir tavır; milletimizin kardeşliğini pekiştiren sağduyulu bir duruş ve prensipler, bizim yol gösterici haritamız olacaktır. Milletimizin bizden beklentileri doğrultusunda, 86 milyonun her bir ferdine hizmet etmeyi sürdüreceğiz.

Değerli basın mensupları, 30 yıldır bu büyük ailenin, İçişleri Bakanlığının bir mensubuyum. Bu ailenin her bir ferdi fedakârlığın, disiplinin ve adanmışlığın ne olduğunu çok iyi bilmektedir. Mülki idaremizden merkez teşkilatımızdaki sivil çalışma arkadaşlarımıza kadar herkes, milletimizin huzuru ve devletimizin bekası için emek verir.

Bu hedefin sahadaki en görünür teminatı da güvenlik birimlerimizdir. Polisimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz tam bir koordinasyon içerisinde, gece gündüz demeden ülkemizin huzuru için görev başındadır. Güvenlik güçlerimizin fedakârlıkları sayesinde suç örgütlerinden çetelere, terör örgütlerinden zehir ve insan tacirlerine kadar her alanda önemli başarılar elde ettik. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize de sıhhat ve afiyet diliyorum. Kahramanlarımızın her birine yürekten teşekkür ediyorum.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE ÖNEMLİ BİR AŞAMADAYIZ

Şimdi, 40 yılda elde ettiğimiz başarıları taçlandıracağımız bir sürecin içerisindeyiz. “Terörsüz Türkiye” süreciyle inşallah ülkemizi ayağındaki prangalardan ebediyen kurtarmak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin güçlü desteğiyle bugünlere gelen süreçte önemli bir aşamadayız.

SÜRECİN SABOTE EDİLMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

İçişleri Bakanlığı olarak yürütülen çalışmaların hedefine ulaşması için diğer kurumlarımızla yakın koordinasyon içerisinde hareket edecek, üzerimize düşenleri yapacak, hukuk devletinin gereğini her şartta uygulayacağız. Süreci sabote etmeye kalkışanlara ve milletimizin kardeşliğini hedef alanlara da asla müsaade etmeyeceğiz.

Değerli arkadaşlarım, uyuşturucuyla mücadele istikbalimizi temin etmenin en temel şartlarından biridir. Bu alanda daha güçlü, daha kararlı bir mücadele yürüteceğiz. Asayiş suçları ve organize suç örgütleriyle mücadelede de aynı irade geçerli olacaktır. Allah’ın izniyle tek bir çocuğumuzu dahi çetelere kaptırmama azim ve gayreti içerisinde olacağız. Kumar ve yasa dışı bahisle mücadelede de tavrımız nettir. Milletimizin alın terine göz dikenlere fırsat vermeyeceğiz.

Bugün dünyada güvenlik açısından en ciddi tehditlerin başında düzensiz göç gelmektedir. Ülkemiz, coğrafi konumu itibarıyla doğu-batı, kuzey-güney istikametinde cazip bir göç rotasıdır. Bu sebeple dikkat, tedbir ve sürdürülebilir bir politika şarttır. İnsan onurunu gözeten, inanç değerlerimize ve kültürel kodlarımıza halel getirmeyen bir anlayışla düzensiz göçle mücadelemiz kesintisiz bir şekilde devam edecektir.

1 MİLYON 366 BİN 215 SURİYELİ GERİ DÖNDÜ

Anadolu, tarih boyunca mazlumların her zaman sığınağı olmuştur. Muhacire ensarlık yapmak bizim inancımızın temel gereğidir. Din, köken, mezhep, meşrep ayrımı yapmadan mazluma yardım etmek, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve AK Partimizin temel politikasıdır. 1 milyon 366 bin 215 Suriyeli kardeşimiz, gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde ülkelerine dönüş yapmıştır. Bu kardeşlerimiz artık memleketimizin gönül elçileridir. Bundan sonra da inşallah kendilerini yalnız bırakmayacağız.

Afet ve afet yönetiminde hedefimiz, dirençli şehirler ve bilinçli toplum anlayışını daha da güçlendirmektir. Bir taraftan müdahale kapasitemizi artırırken, diğer taraftan riskleri önceden azaltan güçlü bir sistemi büyütmek en temel hedefimizdir.

Huzur ve güven iklimini büyüten bir ülke olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla büyük ve güçlü Türkiye idealine doğru emin adımlarla yürüyeceğiz inşallah.

Bu duygu ve düşüncelerle hepinize tekrar teşekkür ediyor, iki gün sonra idrak edeceğimiz Ramazan-ı Şerif’inizi tebrik ediyorum. Bu rahmet ve mağfiret ikliminin aziz milletimize, İslam âlemine hayır, bereket ve huzur getirmesini niyaz ediyor; hepinizi tekrar hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.