Bakan Çiftçi: Uluslararası toplumdan beklentimiz terör örgütleri arasında ayrım yapılmamasıdır

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Çiftçi, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri bakanlarının yer aldığı "Üçlü Bakanlar Toplantısı"na katıldı.

Toplantıda, Türkiye heyetinde Çiftçi'nin yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek, Belçika heyetinde ise Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prevot, Adalet Bakanı Annelies Verlinden, Güvenlik ve İçişleri Bakanı Bernard Quintin ile İltica ve Göç Bakanı Anneleen Van Bossuyt yer aldı.

Türkiye ile Belçika arasında terörle mücadele bağlamında oluşturulan "Üçlü Bakanlar Toplantısı"nın ilki Ekim 2008'de İstanbul'da, ikincisi Ocak 2013'te Brüksel'de, üçüncüsü ise 9 Mart 2016'da Ankara'da yapılmıştı.

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Açıklamada, Bakan Çiftçi'nin toplantıda terörle mücadele, yeni nesil ve organize suç örgütleriyle mücadele ile düzensiz göç başta olmak üzere, iki ülkenin ortak gündemindeki konulara ilişkin değerlendirmelerine de yer verildi.

"TERÖRLE MÜCADELEDE İŞBİRLİĞİ"

Terörle mücadelede uluslararası işbirliğinin önemine dikkati çeken Bakan Çiftçi, "Uluslararası toplumdan ve dostlarımızdan beklentimiz terör örgütleri arasında herhangi bir ayrım yapılmaması ve hiçbirine müsamaha gösterilmemesidir. Bu sebeple hiçbir ülke, kendi topraklarının başka bir ülkeye karşı faaliyet gösteren terör örgütleri için güvenli alan haline gelmesine izin vermemelidir." ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi, "Yıllar süren kararlı mücadelemiz sayesinde PKK silah bırakma ve kendini fesih kararı almıştır. Meclisimizde kabul edilen kanun ile Terörsüz Türkiye süreci başlamıştır. Bununla birlikte, terörle mücadelede kalıcı başarı ancak güçlü bir uluslararası işbirliğiyle sağlanabilir." görüşünü dile getirdi.

Belçika'daki terör örgütlerinin faaliyetlerine değinen Bakan Çiftçi, geçmişte yaşanan olumsuzlukların tekrar edilmemesinin önem arz ettiğini vurguladı.

Çiftçi, terörle mücadelede Belçika'dan somut adımlar beklediklerini belirterek, "Özellikle PKK ve FETÖ'ye müzahir ve iltisaklı kuruluşların kapatılmasını ve iade taleplerimize olumlu yanıt verilmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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FETÖ ile mücadeleye ilişkin konuşan Çiftçi, şöyle devam etti:

"Bu yapının maalesef Belçika'yı adeta bir sığınak olarak kullandığını görüyoruz. Örgütün okulları ve STK'lerinin yakından izlenmesi halinde dolandırıcılık, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma gibi birçok suçun ortaya çıkacağına inanıyoruz. Ayrıca FETÖ mensuplarının sahte bilgi ve belgelerle iltica sistemini suistimal etmelerinin önüne geçilmesini bekliyoruz."

Çiftçi, DEAŞ'la mücadeleye de değinerek "Yabancı terörist savaşçıların kaynak ülkelerine geri gönderilmesi, DEAŞ'ın bölgede yeniden zemin kazanmaması için önem taşımaktadır. Bu konuda muhataplarımıza destek vermeye hazırız." dedi.

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"TÜRKİYE'YE İADE"

Yeni nesil suç örgütleri ve organize suçlarla mücadeleye değinen Bakan Çiftçi, sanal dünyayı etkin kullanan suç örgütlerinin uluslararası güvenlik için büyük tehdit oluşturduğunu söyledi.

Organize suç örgütleriyle mücadelede adli işbirliğinin önemini vurgulayan Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Adalet Bakanlığımız ile birlikte Türkiye'de yaptığımız başarılı operasyonların benzerlerini, Belçikalı muhataplarımız ile işbirliği tesis ederek yapabiliriz. Bu örgütlerle mücadelede başarılı bir sonuç alabilmek için suçluların iadesi konusunda Adalet Bakanlıklarımız ve İnterpol birimlerimiz arasında yakın bir işbirliği olması gerektiğini düşünüyoruz."

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Bakan Çiftçi ayrıca Belçika'da bulunduğu değerlendirilen organize suç örgütü yöneticileri ve mensuplarının yakalanarak Türkiye'ye iade edilmesi taleplerini dile getirdi.

"DÜZENSİZ GÖÇÜN KAYNAĞINDA ÖNLENMESİ"

Düzensiz göçün kaynağında önlenmesi ve göçmen kaçakçılığı şebekelerinin etkisiz hale getirilmesi için kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Çiftçi, kara ve denizde alınan tedbirlerle düzensiz göç akımının büyük ölçüde engellendiğini, Türkiye'nin hedef ve transit ülke olmaktan çıkma yönünde önemli ilerleme kaydettiğini ifade etti.

Mücadelede uluslararası işbirliği ve adil yük paylaşımının önemine dikkati çeken Çiftçi, Avrupa Birliği ülkeleriyle işbirliğinin artırılması, gönüllü geri dönüşlerin desteklenmesi ve yeniden yerleştirme kotalarının yükseltilmesi gerektiğini vurguladı.

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Bakan Çiftçi, terör, organize suçlar ve düzensiz göçle mücadelede kalıcı başarının ancak ülkeler arasında samimi dayanışma ve işbirliğiyle sağlanabileceğini kaydetti.