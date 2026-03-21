Bakan Çiftçi tedbirleri açıkladı: 313 bin 745 personel sahada

Vatandaşların bayramı huzur ve güven içinde geçirmelerini sağlamak amacıyla valiliklere, kaymakamlıklara ve kolluk birimlerine yönelik kapsamlı bir genelge yayımladıklarını belirten Çiftçi, şu bilgileri verdi: “313 bin 745 emniyet, jandarma ve Sahil Güvenlik personelimiz bayramda görev yapacak, sahada olacaklar. Aynı zamanda 50 bin 150 otomobil ve motosikletle Türkiye’nin her yerinde görev başında olacaklar. Karadan yaptığımız denetimlerin yanında 16 helikopter, 1222 İHA ve dron havadan denetim yapacak. Aynı zamanda 390 gemi ve bot da Sahil Güvenlik unsurlarımıza bu denetimlerde iştirak edecek. Onlar da bayramın huzur içerisinde geçmesi noktasında vatandaşımıza yardımcı olacak.” Havaalanlarında, otogarlarda, alışveriş merkezlerinde, yaşam alanlarında, turizm merkezlerinde de hareketliliklerin olacağına işaret eden Çiftçi, “Oralarda da ekiplerimiz yine bütün tedbirleri alacaklar, güvenlik tedbirlerini artırmış olacaklar” ifadesini kullandı. Bakan Çiftçi, tüm vatandaşların ve kolluk kuvvetlerinin Ramazan Bayramı’nı güvenlik güçlerinin telsizlerine gönderdiği mesajla da kutladı.

Denetimlerini sıklaştıran polis ekipleri, İçişleri Bakanlığı’nın “Kemerini Tak Bayram Sensiz Olmaz” mottosuyla sürücüleri dikkatli olmaları ve kurallara uymaları yönünde uyarıyor.



