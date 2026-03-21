×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Çiftçi tedbirleri açıkladı: 313 bin 745 personel sahada

Güncelleme Tarihi:

Bakan Çiftçi tedbirleri açıkladı: 313 bin 745 personel sahada
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2026 07:00

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, bakanlıktaki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) haber ajanslarının temsilcilerinin Ramazan Bayramı tatili süresince uygulanacak trafik tedbirleri ve Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a ilişkin sorularını yanıtladı.

Haberin Devamı

Vatandaşların bayramı huzur ve güven içinde geçirmelerini sağlamak amacıyla valiliklere, kaymakamlıklara ve kolluk birimlerine yönelik kapsamlı bir genelge yayımladıklarını belirten Çiftçi, şu bilgileri verdi: “313 bin 745 emniyet, jandarma ve Sahil Güvenlik personelimiz bayramda görev yapacak, sahada olacaklar. Aynı zamanda 50 bin 150 otomobil ve motosikletle Türkiye’nin her yerinde görev başında olacaklar. Karadan yaptığımız denetimlerin yanında 16 helikopter, 1222 İHA ve dron havadan denetim yapacak. Aynı zamanda 390 gemi ve bot da Sahil Güvenlik unsurlarımıza bu denetimlerde iştirak edecek. Onlar da bayramın huzur içerisinde geçmesi noktasında vatandaşımıza yardımcı olacak.” Havaalanlarında, otogarlarda, alışveriş merkezlerinde, yaşam alanlarında, turizm merkezlerinde de hareketliliklerin olacağına işaret eden Çiftçi, “Oralarda da ekiplerimiz yine bütün tedbirleri alacaklar, güvenlik tedbirlerini artırmış olacaklar” ifadesini kullandı. Bakan Çiftçi, tüm vatandaşların ve kolluk kuvvetlerinin Ramazan Bayramı’nı güvenlik güçlerinin telsizlerine gönderdiği mesajla da kutladı.       

Haberin Devamı

Denetimlerini sıklaştıran polis ekipleri, İçişleri Bakanlığı’nın “Kemerini Tak Bayram Sensiz Olmaz” mottosuyla sürücüleri dikkatli olmaları ve kurallara uymaları yönünde uyarıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!