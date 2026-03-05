×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Çiftçi, sınır illeri valileri ile toplantı yaptı

Güncelleme Tarihi:

#İçişleri Bakanlığı#Mustafa Çiftçi#Sınır İlleri
Bakan Çiftçi, sınır illeri valileri ile toplantı yaptı
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2026 15:26

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin başkanlığında sınır illerin valileri ile güvenlik toplantısı düzenlendi.

Haberin Devamı

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamaya göre, Çiftçi, video konferans sistemi üzerinden sınır illerdeki valilerle güvenlik toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda, sınır hattındaki illerin güvenlik durumu, hudut güvenliği, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ile illerde yürütülen asayiş ve güvenlik tedbirleri ele alındı.

İlgili birimlerin sahadaki uygulamalarının değerlendirildiği toplantıda, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik istişarelerde bulunuldu.

Sınır hattının güvenliği hususunda Milli Savunma Bakanlığı ile koordinasyon içinde sürdürülen faaliyetlerin devamı ve vatandaşların huzuru için yürütülen çalışmaların kapsamlı şekilde değerlendirildiği toplantıya, bakan yardımcıları ile ilgili birimlerin yöneticileri, Ağrı, Hakkari, Iğdır, Van, Kilis ve Hatay valileri katıldı.

Gözden Kaçmasınİçişleri Bakanı Mustafa Çiftçiden İran sınırı açıklamasıİçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den İran sınırı açıklamasıHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İçişleri Bakanlığı#Mustafa Çiftçi#Sınır İlleri

BAKMADAN GEÇME!