Bakan Çiftçi: Siber ortamda işlenen suçlara karşı sıfır toleranstan taviz vermeyeceğiz

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İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, GAMER Toplantı Salonu'nda düzenlenen siber suçlarla mücadelede son altı aylık operasyonel sürecin ele alındığı toplantıya başkanlık etti. Toplantıda, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki ilgili birimlerin 2026 yılı ve sonrasına yönelik tehdit projeksiyonları, yapay zekâ tabanlı saldırılara karşı geliştirilen yeni nesil siber güvenlik stratejileri ile kurumlar arası veri paylaşımını güçlendirecek bütünleşik operasyonel kapasite ele alındı.

‘SUÇ ÖRGÜTLERİ, İNTERNET TEKNOLOJİLERİNİ VE YAPAY ZEKÂYI BİR SİLAH OLARAK KULLANMAKTA’

Konuşmasında dijital teknolojilerin gelişmesiyle birlikte güvenlik risklerinin de hızla değiştiğine dikkat çeken Bakan Çiftçi, suç örgütlerinin internet teknolojileri ve yapay zekâyı kullanarak küresel ölçekte faaliyet gösterdiğini belirtti. Bakan Çiftçi, “Karşımızdaki suç profili artık statik değil, dinamiktir. Suç örgütleri, internet teknolojilerini ve yapay zekâyı bir silah olarak kullanmakta, küresel düzeyde şebekeler kurmakta ve anlık olarak yöntemlerini değiştirebilmektedir’’ dedi.

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‘SIFIR TOLERANS ANLAYIŞINDAN TAVİZ VERMEYECEĞİZ’

Bakan Çiftçi, siber suçlarla mücadelede kararlılık mesajı vererek, “Siber ortamda işlenen suçlara karşı gösterdiğimiz 'sıfır tolerans' anlayışından taviz vermeyeceğiz. Suç gelirlerinin dijital izini sürecek, suç örgütlerinin finansal damarlarını siber dünyada da kurutacak ve dijital dünyayı suçlular için bir sığınak değil, adaletin tecelli edeceği bir alan hâline getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Tarihten ve Türk medeniyetinden aldıkları güçle vatan toprağının her karışını korudukları gibi siber dünyada da milletin huzurunu aynı kararlılıkla koruyacaklarını belirten Bakan Çiftçi, konuşmasının sonunda toplantının ülke adına hayırlara vesile olmasını temenni ederek siber güvenlik alanında görev yapan tüm personele başarılar diledi. Ardından Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarının sunumlarına geçildi.