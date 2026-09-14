Bakan Çiftçi: Okullarda bahçe görevlilerimize 2 bin 800 el dedektörü dağıttık

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Göç İdaresi Başkanlığı tarafından Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Tandoğan Yerleşkesi'nde düzenlenen 'Göç Danışma Araçları Tanıtım Etkinliği'ne katıldı.

Burada konuşan Bakan Çiftçi, Göç İdaresi Başkanlığı'nın envanterinde 375 tane mobil göç aracı olduğunu belirterek, "Düzensiz göçle yoğun bir şekilde mücadele ettiğimiz yıllarda genelde yabancıların sorgulamalarının yapıldığı, parmak izlerinin alındığı bu şekilde hizmet veren araçlarımızdı. Fakat ülkemizin gerek transit ülke, gerekse hedef ülke olmak durumundan çıkmasından dolayı şimdi mobil göç araçlarımızı göç danışma araçlarımıza dönüştürdük. Bugün itibariyle10 ilimizde 42 tane göç danışma aracımız hizmet veriyor. Bu illerimiz İstanbul, Ankara, İzmir, Sakarya, Eskişehir, Konya, Antalya, Bursa, Karabük ve Kütahya. Bu yılın sonuna kadar bu illerimizin sayısını 40'a çıkarmaya, araçlarımızın da sayısını 75 çıkarmayı planlıyoruz. Göç danışma araçlarımızda öğrenciler, uluslararası öğrenciler daha önceden il göç müdürlüklerine giderek vermiş oldukları parmak izlerini ve adres tescilli işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. Bu araçlarımıza gelmek suretiyle hemen kısa süre içerisinde arkadaşlarımız kendilerine yardımcı oluyorlar" ifadelerini kullandı.

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'HİZMETİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN AYAĞINA GETİRMİŞ OLUYORUZ'

Eğitim gören 1 milyon uluslararası öğrenci hedeflerinin olduğunu kaydeden Bakan Çiftçi, "Bu hedefe ulaşabilmek için ülkemizde aynı zamanda birer misafir olan uluslararası öğrencilerimizin işlemlerini daha hızlı, daha kolay, daha sade hale getirebilmek için böyle bir uygulama başlattık. İlerleyen dönemlerde tüm üniversitelerimizde bu uygulamayı yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Böylece hizmeti uluslararası öğrencilerimizin de ayağına getirmiş oluyoruz. Onların işlemlerini daha kolay, daha basit hale getirmiş oluyoruz. Bu araçlarımıza aynı zamanda sadece öğrencilerimize hizmet vermiyor. Hasta, yaşlı, engelli olan yabancılara da göç müdürlüklerimize gelemeyecek olan bu söylediğim dezavantajlı kesimlere de hizmet veriyorlar. Evlerine giderek onların göç idaresine gelmeden kendi evlerinde veya bulundukları yerlerde bu dezavantajlı kesimlere bu tür hizmetleri de verebiliyoruz. Ben bu hizmetin hem uluslararası öğrencilerimize hem üniversitelerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Gerçekten belki başka bir ülkede olmayan, diğer ülkelerde görmediğimiz yeni bir uygulamayı tanıtmış oluyoruz" diye konuştu.

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'7 BAKANLIK BİR ARAYA GELEREK ORTAK BİR PROTOKOL HAZIRLADIK'

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan ve yeni eğitim ve öğretim yılına ilişkin konuşan Bakan Çiftçi, şunları söyledi:

"Bugün tüm öğrencilerimiz 2026-2027 eğitim öğretim yılına başladılar. Geçtiğimiz hafta uyum eğitimleri adı altında 1'inci sınıflar ve 5'inci sınıflar başlamıştı. Yeni eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, velilerimize, öğretmenlerimize, Milli Eğitim camiamıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. İçişleri Bakanlığı olarak bununla ilgili birtakım tedbirler de aldık. Milli Eğitim Bakanlığımızın okullarda almış olduğu tedbirler var. Biz, İçişleri Bakanlığı olarak okulun bahçesinde ve etrafında, bahçesinin dışında aldığımız tedbirler var. Bir de bu seneye özgü olarak yeni bir uygulama başlattık. 7 bakanlık bir araya gelerek; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı olarak ortak bir protokolü hazırladık. Önümüzdeki günlerde inşallah bu protokolü de imzalayıp okullarımızın güvenliğini en üst seviyeye çıkarmayı planlıyoruz. İstiyoruz ki öğrencilerimiz, yavrularımız güven içerisinde okullarına gelsinler ve huzurla evlerine dönebilsinler. Yine bu sene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızın da yardımlarıyla 31 bin bahçe görevlisini istihdam etmiş olduk. Bunu bütün valilerimize duyurduk. Onlardan gelen talepleri doğrultusunda, 31 bin görevli de bu sene ilk defa okulların bahçesinde görev alacaklar."

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'DENETİMLERE AĞIRLIK VERECEĞİZ'

İçişleri Bakanlığı olarak, risk esasına dayalı güvenlik tedbirlerinin olduğunu vurgulayan Bakan Çiftçi, "Birinci dereceden, ikinci dereceden, üçüncü dereceden ve dördüncü dereceden riskli okulları biz her sene belirliyoruz. Buna göre tedbir alıyoruz. Bizim birinci ve ikinci dereceden riskli okullarda polis görevlilerimiz var. Üçüncü ve dördüncü dereceden riskli okullarda da koordinasyon görevlilerimiz var, okullarla irtibat halinde. Onlar zaten devam ediyor. Bunların dışında yine valiliklerimiz planlamalarını yaptılar. Önümüzdeki günlerde denetimlere ağırlık vereceğiz. Güvenlik şubelerimiz, asayiş şubelerimiz, narkotik şubelerimiz ve çocuk şubelerimiz okulların civarında operasyonları arttıracaklar. Okulla ilgisi olmayan, alakasız kişileri civardan uzaklaştıracaklar. Yine internet kafeleri, oyun salonlarını ve öğrencilerin girebilecekleri yerleri de zaman zaman denetimlerden geçireceğiz. Öğrencilerimizin güven içerisinde okula ulaşabilmeleri için servis denetimlerine de ağırlık vereceğiz. Okullardaki bahçe görevlilerimize 2 bin 800 tane de el dedektörü dağıttık. Gerektiğinde şüpheli görülen durumlarda arama yapılabilmesini temin etmek için" diye konuştu

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'SUÇ ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK OPERASYONLARIMIZ DEVAM EDECEK'

Bakan Çiftçi, bu sabah gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin şöyle konuştu:

"Bu operasyonlar 'güvenli okul' çerçevesinde yapmış olduğumuz büyük çaplı operasyonlardı. Birincisi; 48 ilde 1008 şüpheliye yönelik olarak, daha çok siber alemden eleman devşirmeye yönelik olarak suç örgütlerine yönelik olarak büyük bir operasyon yaptık. İkinci operasyonda da 78 noktada 2 bin 447 şüpheliye yönelik olarak daha büyük bir operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonla bizim yeni nesil suç örgütleri dediğimiz, sokak çeteleri de dediğimiz, göreve geldiğimizden beri üzerinde hassasiyetle durduğumuz suç örgütlerine yönelik bir operasyondu. Her ikisi de hem üniversitelerimizin hem de okullarımızın güvenliğini sağlamaya yönelik, daha üst düzeyde tedbir almaya yönelik operasyonlardı. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da suç örgütlerine yönelik olarak operasyonlarımız kararlı bir şekilde yine Adalet Bakanlığımızın, valiliklerimizin, Cumhuriyet başsavcılıklarımızın, emniyetimizin, jandarmamızın çalışmalarıyla koordinasyonuyla devam edecek."

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Daha sonra Bakan Çiftçi ve Ankara Valisi Yakup Canbolat, Göç Danışma Araçlarını gezip, sunulan hizmetlere ilişkin bilgi aldılar.