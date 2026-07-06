Bakan Çiftçi, 'NATO Zirvesinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri' toplantısına katıldı

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İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, NATO Zirvesi kapsamında alınan tedbirleri anlattı. Bakan Çiftçi, "Çok sayıda devlet ve hükümet başkanının, üst düzey heyetin, uluslararası kuruluş temsilcisinin ve basın mensubunun katılacağı bu zirve; Türkiye’nin diplomatik ağırlığını, kurumsal kapasitesini, güvenlik tecrübesini ve ev sahipliğini bütün dünyaya göstereceği son derece önemli bir buluşmadır. Devlet tüm kurumlarıyla sürecin içerisindedir. Bu süreç, devletimizin bütün kurumlarıyla yüksek dikkat, güçlü koordinasyon, olağanüstü çaba ve büyük bir fedakârlık göstermesini gerektiren stratejik bir vazifedir. Emniyet Teşkilatımızın ve Jandarma Teşkilatımızın bugüne kadar yürüttüğü çalışmaların, yapılan planlamaların ve alınan tedbirlerin büyük bir titizlikle hazırlandığını biliyoruz. Bizler aynı zamanda ülkemizin itibarını, devletimizin vakarını, milletimizin güven veren ev sahipliğini ve Türkiye’nin uluslararası alandaki güçlü konumunu koruyan önemli bir vazife yürütüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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'TÜRKİYE GÜÇLÜ BİR ÜLKE’

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Dünyada ve bölgede artan jeopolitik risklere ve küresel savaş atmosferine dikkat çekerek Türkiye’nin üstlendiği tarihi role vurgu yapan Bakan Çiftçi, “Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye; bölgesinde ve dünyada sözü dinlenen, krizlerin çözümünde irade ortaya koyan, dostlarına güven veren ve küresel meselelerde ağırlığını her geçen gün daha fazla hissettiren güçlü bir ülke konumuna erişmiştir" dedi.

Rusya-Ukrayna savaşının sürdüğünü, Suriye’de hassas dengelerin yaşandığını, İsrail’in Gazze’de bütün dünyanın gözleri önünde zulüm ve soykırım yaptığını ve Türkiye’nin ise bu zulüm karşısında asla sessiz kalmadığını hatırlatan İçişleri Bakanı Çiftçi, “Dünyanın pek çok coğrafyasının adeta yangın yerine döndüğü ağır bir dönemde, bölgesel riskler daha da artmıştır. Böylesine çetin bir küresel ortamda ülkemizin devlet ve hükümet başkanlarını aynı masa etrafında buluşturabilmesi, uluslararası diplomasinin en önemli toplantılarından birine ev sahipliği yapması tarihi bir başarıdır. Bu başarı; Muhterem Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinin, Türkiye’nin yıllar içinde inşa ettiği itibarlı dış politikanın, devletimizin kurumsal kapasitesinin ve aziz milletimizin sarsılmaz iradesinin eseridir. Bizlere düşen görev; bu büyük başarıya güvenlik boyutuyla en güçlü katkıyı sunmaktır" ifadelerini kullandı.

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'EN KÜÇÜK BİR AYRINTI ÖNEM TAŞIMAKTADIR'

Emniyet ve jandarma birimleri arasındaki koordinasyonun, lojistik ve siber alanlardaki tedbirlerin pürüzsüz işlemesi gerektiğinin altını çizen Çiftçi, "Havalimanlarından zirve alanlarına, konaklama noktalarından intikal güzergahlarına, siber güvenlikten toplumsal olay risklerine kadar bütün başlıkların aynı hassasiyetle ele alınması gerekmektedir. En küçük bir ayrıntının dahi büyük önem taşıdığı bir dönemdeyiz. Her bir arkadaşımızın vazifesine tam anlamıyla hakim olması, sahadaki gelişmeleri anlık olarak takip etmesi ve kurumlar arasında güçlü bir iletişim kurulması, Türkiye’ye yakışan güvenlik düzeninin temelini oluşturacaktır. Rabbim gayretimizi bereketli, tedbirlerimizi isabetli, vazifemizi muvaffak eylesin. Her şeyden önce Cenab-ı Hakk’a; ardından aziz milletimize, cennet vatanımıza ve Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a karşı bizleri mahcup etmemesini niyaz ediyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, görev alacak bütün arkadaşlarımıza başarılar temenni ediyorum" dedi.