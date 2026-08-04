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Bakan Çiftçi, Libyalı mevkidaşı et-Trabelsi ile bir araya geldi

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#Türkiye-Libya İlişkileri#İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi#Libya Milli Birlik Hükümeti
Bakan Çiftçi, Libyalı mevkidaşı et-Trabelsi ile bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2026 18:32

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, Libya Milli Birlik Hükümeti İçişleri Bakanı İmad et-Trabelsi ile İçişleri Bakanlığında bir araya geldi.

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İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Bakan Çiftçi, Libya Milli Birlik Hükümeti İçişleri Bakanı İmad et-Trabelsi'yi İçişleri Bakanlığında ağırladı. Görüşmede, Türkiye ile Libya arasındaki tarihi bağlar ile iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkileri bir kez daha teyit edilirken, güvenlik alanındaki mevcut iş birliğinin geliştirilmesi, kolluk teşkilatları arasındaki koordinasyonun artırılması ve eğitim faaliyetlerinin güçlendirilmesi konuları ele alındı. Bu kapsamda, iki ülke arasında imzalanan Kolluk İş Birliği Mutabakat Muhtırası ile Kolluk Destek Misyonuna ilişkin süreç de değerlendirildi. Halihazırda Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelin Libya'da kolluk eğitim faaliyetlerini yürüttüğü belirtilirken, Türkiye'de ve Libya'da devam eden eğitim faaliyetlerinin daha sistematik hale getirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

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DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE KONULARI ELE ALINDI

Görüşmede güvenlik alanındaki mevcut iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Görüşmede ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti ve Libya Milli Birlik Hükümeti arasında düzensiz göçle ilgili alınan tedbirler görüşüldü. İki ülkenin göç ile ilgili iş birliği çalışmalarını karşılıklı geliştirilmesine yönelik mutabık kalındı.

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#Türkiye-Libya İlişkileri#İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi#Libya Milli Birlik Hükümeti

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