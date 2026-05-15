Bakan Çiftçi: Kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz

#Kültür Varlığı Kaçakçılığı#Tarihi Eserler#Mustafa Çiftçi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2026 21:59

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "İçişleri Bakanlığı olarak, kaçakçılığın her türüyle olduğu gibi kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelemizi de kararlılıkla sürdürecek, bu topraklara ait olanın yine bu topraklarda muhafaza edilmesi için azimle çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından, tarihi eser kaçakçılarına yönelik Konya merkezli 9 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyona ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Medeniyetimizin hafızasını taşıyan kültür varlıklarımızın korunması, yalnızca bir güvenlik meselesi değil, aynı zamanda tarihimize, kimliğimize ve milletimizin emaneti olan değerlere sahip çıkma meselesidir. İçişleri Bakanlığı olarak, kaçakçılığın her türüyle olduğu gibi kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelemizi de kararlılıkla sürdürecek, bu topraklara ait olanın yine bu topraklarda muhafaza edilmesi için azimle çalışmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı destek ve nezaketleri dolayısıyla Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür ediyor, operasyonu başarıyla gerçekleştiren kahraman emniyet mensuplarımızı bir kez daha tebrik ediyorum."

 

