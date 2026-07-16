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Bakan Çiftçi, Kazakistanlı mevkidaşı Sadenov ile görüştü

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#İçişleri Bakanlığı#Mustafa Çiftçi#Kazakistan
Bakan Çiftçi, Kazakistanlı mevkidaşı Sadenov ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2026 19:51

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kazakistan İçişleri Bakanı Yerzhan Sadenov ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, köklü dostluk ve kardeşlik bağları temelinde, güvenlik ve asayiş alanındaki işbirliği, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatlarının ortak çalışmaları değerlendirildi.

Görüşmede, eylül ayında Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı İçişleri Bakanları 3. Toplantısı'nın hazırlıkları ile kurumsal tecrübe paylaşımının artırılması konuları ele alındı.

Açıklamada, "Ülkelerimizin huzuruna katkı sağlayacak çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesine yer verildi.

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#İçişleri Bakanlığı#Mustafa Çiftçi#Kazakistan

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