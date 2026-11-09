Bakan Çiftçi: Kaymakamlık, müstesna bir görevdir

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Kura töreninin adaylar, aileleri ve görev yapacakları ilçeler için hayırlı olması temennisinde bulunan Bakan Çiftçi, “Milletin evinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde, 16’sı bayan 80’i erkek toplam 96 genç meslektaşımızın atama heyecanına ortak olmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz.” dedi.

“KAYMAKAMLIK, İNSAN HAYATINA DOĞRUDAN DOKUNAN MÜSTESNA BİR GÖREVDİR”

Kaymakamlık mesleğinin devlet geleneğindeki yerine ve taşıdığı sorumluluğa değinen Bakan Çiftçi, “Kaymakamlık, binlerce yıllık kadim devlet geleneğimizin ağır bir mesuliyet yüklediği, insan hayatına doğrudan dokunan müstesna bir görevdir. Bu vazifenin özünde adaleti gözetmek, emaneti korumak ve milletin derdiyle dertlenmek vardır. Genç meslektaşlarımız, çekecekleri kurayla vatanımızın farklı köşelerinde görev üstlenecekler. Her biri, devletimizin merhametini ve kudretini birlikte temsil edecek; vatandaşımızın huzuru, güvenliği ve refahı için çalışacaktır. İnanıyorum ki kendilerine duyulan güveni, gayretleri ve hizmetleriyle, devlet ile millet arasındaki gönül bağını daha da kuvvetlendireceklerdir.” dedi.

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“YETKİNİZİ KULLANIRKEN HER KARARINIZIN BİR İNSANIN HAYATINA DOKUNDUĞUNU UNUTMAYINIZ”

Genç kaymakam adaylarına görevlerini yerine getirirken adalet, vicdan ve sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri gerektiğini belirten Bakan Çiftçi, “Meslek hayatınızın bu anlamlı başlangıcında her birinizi gönülden tebrik ediyorum. Sizleri yetiştiren, dualarıyla ve fedakârlıklarıyla yanınızda olan ailelerinize teşekkür ediyorum. Adım attığınız hizmet yolunda bilgiye, liyakate ve çalışkanlığa ihtiyacınız olacak. Bütün bunlara yön verecek olan ise vicdanınız, adalet duygunuz ve taşıdığınız emanetin şuurudur. Yetkinizi kullanırken her kararınızın bir insanın hayatına dokunduğunu unutmayınız. Attığınız imza bir mağduriyeti gidermeli, söylediğiniz söz güven vermeli, gösterdiğiniz ilgi vatandaşımızın yüreğini ferahlatmalıdır.” dedi.

Bakan Çiftçi, kamu hizmetinde insan onurunun korunmasına ilişkin, “Bizim devlet anlayışımızda insanın haysiyetini korumak esastır. Kerim devlet geleneğimiz, kimsesizin yanında durmayı, darda kalana el uzatmayı, hak sahibine hakkını teslim etmeyi gerektirir. Sizler de bu anlayışı görev yaptığınız her yerde yaşatacaksınız.” ifadelerini kullandı.

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“KAPINIZ DA GÖNLÜNÜZ DE VATANDAŞIMIZA HER DAİM AÇIK OLSUN”

Kaymakam adaylarından vatandaşların sorunlarını yakından takip etmelerini isteyen Bakan Çiftçi, “Kapınız da gönlünüz de vatandaşımıza her daim açık olsun. Derdini anlatmakta zorlanan insanımıza zaman ayıralım. Karşınıza gelen kişinin şahsında annenizi, babanızı, yakınlarınızı hayal ediniz. Bir yetimin sessizliğini, bir yaşlının çekingenliğini, bir ailenin sıkıntısını fark edecek gönül dikkatiniz olsun.” dedi.

Bakan Çiftçi, ilçelerdeki sorunların ve vatandaşların ihtiyaçlarının yerinde görülmesinin önemine dikkati çekerek, “İlçenizi dosyalardan ve raporlardan tanımakla yetinmeyiniz. Köyüne gidin, mahallesinde yürüyün, esnafının hâlini sorun. Bazen sayfalar dolusu raporun anlatamadığını bir vatandaşımızın birkaç cümlesinde bulabilirsiniz. Devlete duyulan güven, vatandaşımızın gündelik hayatında karşılık bulur. Bir işin zamanında görülmesi, bir başvurunun dikkatle dinlenmesi, bir haksızlığın giderilmesi bu güveni büyütür. Birliğimizin ve beraberliğimizin temeli bu şekilde sağlamlaşır.” ifadelerini kullandı.

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“GÖRÜNME ARZUSUNUN, HİZMET ETME GAYRETİNİZİN ÖNÜNE GEÇMESİNE İZİN VERMEYİNİZ”

Mülki idare amirlerinin vatandaşlarla iletişiminde ve kamu hizmetlerinin yürütülmesinde dikkat etmeleri gereken hususlara değinen Bakan Çiftçi, “İnsana yakın olurken makamınızın vakarını koruyunuz. Samimiyet ile ciddiyeti, tevazu ile sorumluluğu birlikte taşıyınız. Vatandaşımıza gösterdiğiniz nezaket, kamu hizmetinin ayrılmaz bir parçasıdır. İletişim imkânlarını, vatandaşımızı doğru bilgilendirmek ve hizmete erişimini kolaylaştırmak için kullanınız. Görünme arzusunun, hizmet etme gayretinizin önüne geçmesine izin vermeyiniz. Mesleğimizin itibarını koruyan işimizdeki titizlik, sözümüzdeki doğruluk ve davranışlarımızdaki ölçüdür.” dedi.

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“BİR ÇOCUĞUN MAHCUBİYETİNİ, BİR AİLENİN YOKSULLUĞUNU TEŞHİR ETMEKTEN SAKININIZ”

Sosyal yardım faaliyetlerinde vatandaşların mahremiyetinin korunması gerektiğini vurgulayan Bakan Çiftçi, “Özellikle yardım faaliyetlerinde insanımızın mahremiyetine ve onuruna azami hassasiyet gösteriniz. Bir çocuğun mahcubiyetini, bir ailenin yoksulluğunu teşhir etmekten sakınınız. Uzattığınız el, ihtiyaç sahibinin haysiyetini de korusun.” ifadelerini kullandı.

“UNUTMAYINIZ Kİ KULLANDIĞINIZ KAYNAKLAR MİLLETİMİZİN EMANETİDİR; BEYTÜLMALDİR”

Kamu kaynaklarının kullanımında sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkelerine dikkati çeken Bakan Çiftçi, “Unutmayınız ki kullandığınız kaynaklar milletimizin emanetidir; beytülmaldir. Her kuruşunda bu milletin hakkı vardır. Bu emaneti adaletle, dikkatle ve hesap verme şuuruyla yönetmelisiniz.” dedi.

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“GERİDE ÇÖZÜME KAVUŞTURDUĞUNUZ MESELELER, UMUDUNU TAZELEDİĞİNİZ İNSANLAR VE HAYIRLA ANILAN BİR İSİM BIRAKMAYA GAYRET EDİNİZ”

Görev süresince vatandaşların hayatına olumlu katkı sağlamanın önemine işaret eden Bakan Çiftçi, “Nihai gayemiz, halkın duasını almak ve Hakk’ın rızasını kazanmaktır. Bu gaye, zor zamanlarda metanetinizi, karar verirken de hakkaniyetinizi korumanıza yardımcı olacaktır. Bir gün makamınızı sizden sonra gelenlere devredeceksiniz. Geride çözüme kavuşturduğunuz meseleler, umudunu tazelediğiniz insanlar ve hayırla anılan bir isim bırakmaya gayret ediniz. Vazifenizi alnınız ak, başınız dik, gönlünüz huzurlu tamamlamak, bu mesleğin en büyük bahtiyarlığıdır.” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda kaymakam adaylarına görevlerinde başarılar dileyen Bakan Çiftçi, kura sonuçlarının hayırlı olması temennisinde bulundu.