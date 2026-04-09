Bakan Çiftçi, İstanbul'daki terör saldırısında yaralanan polisle görüştü

Çiftçi, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, resmi temaslar kapsamında bulunduğu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den, İstanbul Valisi Davut Gül'ün ziyareti vesilesiyle İstanbul Beşiktaş'ta gerçekleştirilen menfur saldırıda yaralanan ve iki gündür tedavisi devam eden komiser Burak Tolga Atik'le görüntülü görüşerek, "geçmiş olsun" dileklerini ilettiğini belirtti.

Görevleri başında saldırıya maruz kalan emniyet mensuplarının, milletin huzuru, devletin bekası ve kamu düzeninin temini için büyük bir cesaret ve fedakarlıkla görev yaptığını vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti:

“AYAKLARINA TAŞ DEĞDİRMESİN”

"Şunu açıkça ifade etmek isterim ki devletimiz tüm imkanlarıyla kahraman polislerimizin yanındadır. Bu alçak saldırılar, güvenlik güçlerimizin kararlılığını asla zayıflatamayacaktır. Yaralanan polislerimize acil şifalar diliyor, görevleri başındaki tüm emniyet mensuplarımıza üstün başarılar temenni ediyorum. Rabbim, kahraman polislerimizi korusun, ayaklarına taş değdirmesin."

Bakan Çiftçi'nin paylaşımında, görüşmeye ilişkin video da yer aldı.