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Bakan Çiftçi: Gazze'de yaşananlar insanlığın ortak imtihanıdır

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#Gazze'deki İnsanlık Dramı#Uluslararası Çatışma Kurbanları#Masum Çocuklar Günü
Bakan Çiftçi: Gazzede yaşananlar insanlığın ortak imtihanıdır
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2026 18:57

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Gazze'de yaşanan insanlık dramı vicdan sahibi herkesi derinden yaralamıştır. Masum çocukların hayatını kaybettiği, yaralandığı, yetim kaldığı ve en temel yaşam haklarından mahrum bırakıldığı bu tablo, insanlığın ortak imtihanıdır." ifadesini kullandı.

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Bakan Çiftçi, NSosyal'deki hesabından, "Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü"ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Çocukların, dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, savaşların, çatışmaların ve zulmün değil, sevginin, merhametin ve umudun tarafında olması gerektiğini vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü'nde, hayatını kaybeden tüm çocukları rahmetle anıyor, savaşların gölgesinde yaşam mücadelesi veren milyonlarca evladımızın acısını yüreğimizde hissediyoruz. Gazze'de yaşanan insanlık dramı ise vicdan sahibi herkesi derinden yaralamıştır. Masum çocukların hayatını kaybettiği, yaralandığı, yetim kaldığı ve en temel yaşam haklarından mahrum bırakıldığı bu tablo, insanlığın ortak imtihanıdır. Dileğimiz, hiçbir çocuğun savaşın kurbanı olmadığı, gözyaşının yerini tebessümün aldığı bir dünyadır. Rabb'im, mazlum çocukların yardımcısı olsun, insanlığı adalet, merhamet ve vicdan etrafında buluştursun."

 

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#Gazze'deki İnsanlık Dramı#Uluslararası Çatışma Kurbanları#Masum Çocuklar Günü

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