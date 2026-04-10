Bakan Çiftçi, Finlandiyalı mevkidaşı Rantanen ile görüştü

İçişleri Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi, Finlandiya İçişleri Bakanı Sayın Mari Rantanen ile Ankara’da bir araya geldi. Görüşmede; iki ülke arasındaki iş birliğinin son yıllarda kazandığı ivme ve Finlandiya’nın NATO üyeliğiyle birlikte ilişkilerin müttefiklik boyutuna taşınmasının önemi vurgulandı.

FİNLANDİYA’DAKİ FETÖ MENSUPLARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Terörle mücadeleden düzensiz göç yönetimine, siber güvenlikten afet yönetimine kadar pek çok başlıktaki iş birliğinin son yıllarda kazandığı ivmeden büyük bir memnuniyet duyulduğu ifade edildi. Sayın Bakanımız, Türkiye’nin tüm terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele ettiğini belirterek; terörün finansmanı, propaganda gibi faaliyetlere karşı uluslararası iş birliğinin hayati önem taşıdığını vurguladı. FETÖ’nün yasa dışı faaliyetlerini gizlilik içinde yürüten sinsi bir örgüt olduğuna dikkati çeken Sayın Bakanımız, FETÖ örgüt mensuplarının Finlandiya’da faaliyet yürütüp, ülkedeki tanınmış siyasetçileri manüple etmeye yönelik girişimlerde bulunduğunu vurguladı" denildi.

Açıklamada ayrıca, şu ifadelere yer verildi:

"Düzensiz göçle mücadelede Türkiye’nin insan onurunu esas alan, hukuk temelli ve etkin bir model ortaya koyduğunu ifade eden Sayın Bakanımız; bu mücadelenin sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın güvenliği açısından da kritik olduğunu dile getirdi. Bölgesel gelişmelerin de ele alındığı görüşmede; özellikle yakın coğrafyamızdaki krizlerin küresel ölçekte güvenlik ve göç riskleri doğurduğuna dikkat çekilerek, uluslararası dayanışmanın önemine vurgu yapıldı. Sayın Bakanımız, Türkiye ile Finlandiya arasındaki iş birliğinin karşılıklı güven ve ortak hedefler doğrultusunda daha da güçlenerek devam edeceğini ifade etti."