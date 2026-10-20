Bakan Çiftçi duyurdu… Türkiye ve Belçika polis teşkilatları arasında Ortak Eylem Planı imzalandı

Haberin Devamı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

"Organize suç çetelerine karşı sınırlar ötesinde kararlı mücadele. Brüksel'de Adalet Bakanımız sayın Akın Gürlek ve Dışişleri Bakanımız sayın Hakan Fidan ile birlikte Türkiye-Belçika Üçlü Bakanlar Toplantısı'na katıldık. Toplantımızda; terörle mücadele, organize suç çeteleri, suçluların iadesi ve düzensiz göç başta olmak üzere ortak güvenlik gündemimizi değerlendirdik. Belçikalı muhataplarımızla, özellikle aranan şahısların yakalanarak ülkemize iadesi ve sınır aşan suçlarla mücadelede somut adımlar atılması yönündeki beklentilerimizi paylaştık. Yeni nesil suç şebekeleriyle mücadelede operasyonel işbirliğinin ve istihbarat paylaşımının güçlendirilmesini, düzensiz göç konusunda ise adil yük paylaşımını ve gönüllü geri dönüşlerin desteklenmesini vurguladık."

Haberin Devamı

'2027-2028 YILLARI ORTAK EYLEM PLANI İMZALANDI'

Türkiye ve Belçika polis teşkilatları arasında Ortak Eylem Planı imzalandığını belirten Bakan Çiftçi, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bu işbirliğini somut adımlarla güçlendirmek amacıyla, Türkiye ve Belçika polis teşkilatları arasında 2027- 2028 Yılları Ortak Eylem Planı imzalandı. Kararlılığımız nettir: Teröre karşı tavizsiz, organize suçlara karşı amansız mücadelemizi sürdürürken milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Brüksel'de gerçekleştirdiğimiz temasların Türkiye ile Belçika arasındaki işbirliğine ve ortak güvenliğimize katkı sağlamasını diliyorum."