Bakan Çiftçi duyurdu: Gaziantep ve Şanlıurfa'daki yağmur afeti için 150 milyon TL'lik destek

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2026 13:46

İçişleri Bakanı Mustafa Çitçi, Gaziantep ve Şanlıurfa'da geçtiğimiz hafta sonu yaşanan yağmur ve fırtına felaketi sonrası oluşan hasarın giderilmesi için iki ilin valiliklerine toplamda 150 milyon TL destek sağlanacağını duyurdu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan İçişleri Bakanı Çiftçi şu ifadelere yer verdi:

Gaziantep ve Şanlıurfa illerimizde meydana gelen etkili yağışlar ve fırtına afetinin yol açtığı hasarların giderilmesi kapsamında acil ihtiyaçların karşılanması için gerekli tedbirleri hayata geçiriyoruz.

Bu kapsamda ilk etapta yaraların sarılması için Gaziantep Valiliği emrine 100 Milyon TL, Şanlıurfa Valiliği emrine 50 Milyon TL gönderilmiştir.

Bu vesileyle Afetten etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum.

 

