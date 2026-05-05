Bakan Çiftçi duyurdu: Gaziantep ve Şanlıurfa'daki yağmur afeti için 150 milyon TL'lik destek

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan İçişleri Bakanı Çiftçi şu ifadelere yer verdi:
Gaziantep ve Şanlıurfa illerimizde meydana gelen etkili yağışlar ve fırtına afetinin yol açtığı hasarların giderilmesi kapsamında acil ihtiyaçların karşılanması için gerekli tedbirleri hayata geçiriyoruz.
Bu kapsamda ilk etapta yaraların sarılması için Gaziantep Valiliği emrine 100 Milyon TL, Şanlıurfa Valiliği emrine 50 Milyon TL gönderilmiştir.
Bu vesileyle Afetten etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum.
