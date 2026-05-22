Bakan Çiftçi duyurdu: Bayramda 334 bin personel sahada olacak

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'da gazeteciler ile bir araya gelerek, bayram tatiline ilişkin alınan tedbirleri açıkladı. Bakan Çiftçi, trafik tedbirlerinin trafik kazaları sebebiyle can kayıplarının önlenmesi amacıyla, hareketliliğinin başladığı 22 Mayıs ile bayram bitişinin ardından ilk iş günü olan 1 Haziran 2026 tarihleri arasındaki 11 gün boyunca planlandığını duyurdu. Bakan Çiftçi, önceki yıllardaki bayramlarda yaşanan kazalara ilişkin, "2021-2024 yılları arasındaki kurban bayramlarında 425'i hız ihlali, 233'ü şerit izleme, değiştirme ve makas, 107'si geçiş önceliği ve dönüş kurallarına uymama, 77'si arkadan çarpma, 18'i kırmızı ışık ihlali ve 143'ü diğer hatalar olması nedeniyle toplamda 1003 kural hatası yaşandı. Bu hatalar 860 can kaybına neden oldu" dedi.

Bakan Çiftçi ayrıca, "2021 yılında 6 bin 469, 2022 yılında 6 bin 132, 2023 yılında 7 bin 408, 2024 yılında 7 bin 319 ölümlü ve yaralanmalı kaza yaşandı. 2021 yılında 212 can kaybı, 11 bin 719 yaralı, 2022 yılında 177 can kaybı, 10 bin 702 yaralanma, 2023 yılında 257 can kaybı, 13 bin 89 yaralanma, 2024 yılında ise 214 can kaybı, 12 bin 282 yaralanma olarak gerçekleşti" açıklamasında bulundu.

'334 BİN KOLLUK KUVVETİ GÖREV ALACAK'

Bayram tedbirleri kapsamında görev alacak kolluk kuvvetlerine ilişkin rakamları paylaşan Bakan Çiftçi, "334 bin 17 kolluk personeli görevlendirildi. Personelin 66 bin 481’i trafik tedbirleri kapsamında görevlendirilmiştir. Şehirler arası otobüs terminallerinde emniyet kemeri uyarı anonsları yapılarak terminal çıkışları ile güzergahta şehirler arası otobüsler ve diğer araçlar üzerinde emniyet kemeri denetimlerine ağırlık verilecek. Bayram boyunca ülke genelinde bin 238 personel gizli yolcu olarak otobüs denetimde bulunacak" dedi.

'81 İL HAVADAN DENETLENECEK'

Bakan Çiftçi, 9 ilin helikopter ile 108 saat, 81 ilin dron ile 5 bin 828 saat denetleneceğini, toplamda 5 bin 936 saat hava araçları ile denetim gerçekleştireceğini belirterek, "Ülke genelinde alınan trafik tedbirlerini yerinde denetlemek için polis, jandarma müfettişleri ile trafik başkanlıklarından sıralı amirlerden oluşan heyetler görevlendirilmiştir. 73 polis heyeti ile 43 jandarma heyeti ülke genelinde görev alacaktır" açıklamasında bulundu.

'TUZAK RADAR YAPILMAYACAK'

Bayram tatili süresince 61 ildeki, 520 EDS (Elektronik Denetleme Sistemi) ile 21 bin 682 kilometrelik güzergahta hız denetimi yapılacağını belirten Bakan Çiftçi, "EDS nokta ve güzergahlarına ilişkin bilgiler HAYAT 112 Acil mobil uygulamamız üzerinden öğrenilebilecektir. Emniyet Genel Müdürlüğünden 619, Jandarma Genel Komutanlığından 962 olmak üzere toplam 1581 mobil radar ile denetimler sağlanacaktır" dedi.

Tuzak radar uygulamasının yapılmayacağının altını çizen Bakan Çiftçi, "Denetimlerimizin amacı ceza yazmak değil, kural ihlallerini, kazaları ve işlem sayılarını azaltmaktır. Devlet vatandaşına tuzak kurmaz; vatandaşının canını, huzurunu ve güvenliğini korur. Sahadaki personelimiz de vatandaşımıza rehberlik etmek, yol göstermek, ihtiyaç anında yanında olmak ve bayram yolculuklarının güven içinde tamamlanmasına katkı sunmak için görev başındadır" açıklamasında bulundu.



'ŞEHİR İÇLERİNDE KGYS İLE DENETİMLER YAPILACAK '

Bakan Çiftçi, şehir içlerinde yapılacak denetimlere ilişkin, "Şehir içinde en fazla kaza ve can kaybına sebep olan makas atma, hatalı şerit değiştirme, kavşaklarda geçiş önceliğine uymama, takip mesafesine uymama, sürüş esnasında cep telefonu kullanma, dönüş kurallarına uymama, kırmızı ışık ihlallerine yönelik KGYS kameraları aracılığıyla denetimler yapılacaktır" dedi.

'İSTASYON VE TERMİNALLER DENETLENECEK'

Şehirler arası otobüs terminalleri ve ara istasyonların da denetleneceğini açıklayan Bakan Çiftçi, "Şoför ve yolcular bilgilendirilerek emniyet kemeri takmaları sağlanacak. Yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçların takograf denetimine ağırlık verilecektir. Dinlenme tesisleri ve akaryakıt istasyonları kenarları ile otoyollar ve devlet kara yolları üzerinde zorunlu haller dışında duraklama, park etme gibi ihlallere izin verilmeyecek, ekiplerimiz tarafından yol güzergahları kontrol edilecek. Ağırlık ve boyutları yasal sınırların üzerinde olan araçlar için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 23-31 Mayıs 2026 tarihleri arasında özel izin düzenlenmeyeceğinden, bu tür taşıtların trafiğe çıkışına izin verilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

KAMYON VE ÇEKİCİLERİN TRAFİĞE ÇIKMASI YASAK YOLLAR

30 Mayıs 2026 cumartesi günü saat 13.00’ten, 1 haziran 2026 pazartesi günü saat 01.00’a kadar kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların seyrinin bazı otoyollarda yasaklandığını duyuran Bakan Çiftçi, "İstanbul istikametine doğru; Kırklareli’nden D-100 kara yolu ve O-3 Otoyolu, Tekirdağ’dan D-110 kara yolu ile O-7 Otoyolu, Sakarya’dan O-7 Otoyolu, Ankara’dan O-4 ve D-750 kara yolları, Amasya Merzifon’dan D-100 kara yolu, Bursa’dan O-5 Otoyolu ile D-575 ve D-595 kara yolları, Bilecik Bozüyük’ten D-650 kara yolu ile O-5 Otoyolu’nun Manisa, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli katılımlarından ve D-650 kara yolunun Antalya, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Kütahya, Bilecik, Sakarya katılımlarından itibaren kısıtlama uygulanacaktır. Ankara istikametine doğru ise D-200 kara yolunda Bilecik Bozüyük ve Sivas’tan Ankara’ya kadar, D-300 kara yolunda İzmir’den Afyonkarahisar’a kadar, D-260 kara yolunda Afyonkarahisar’dan Eskişehir Sivrihisar’a ve Kayseri’den Kırşehir’e kadar, D-260 ve D-765 kara yollarında Kırşehir’den Kırıkkale’ye kadar, D-785 ve D-190 kara yollarında ise Çorum’dan Kırıkkale’ye kadar olan güzergahlarda geçişlere izin verilmeyecektir" uyarısında bulundu.

'ŞEHİTLİKLERDE İLAVE TEDBİRLER ALINACAK'

Şehitlik ve kabir ziyaretlerinde oluşabilecek yoğunluktan dolayı ilave tedbir alındığını duyuran Bakan Çiftçi, "Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunabileceği alanlar ile çevrelerinde ilave trafik tedbirleri planlanacak. Daha önceki bayramlarda can kayıplarının yoğunlaştığı 17 ildeki 20 güzergahta ilave tedbirler alınacak" dedi.