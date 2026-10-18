Bakan Çiftçi, duygu dolu anları paylaştı: Sen uyu Zeynep kızım, biz buradayız

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde meydana gelen sel felaketinde AFAD personelinin özverili kurtarma çalışmasına dikkat çekti. Çiftçi, bu çalışmalar sırasında yaşanan duygu dolu bir olayın görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

BEBEĞİ PIŞPIŞLAYARAK KARŞIYA GEÇİRDİ

Bakan Çiftçi'nin paylaştığı videoda halat yardımıyla 8 aylık bebeği kurtarmaya çalışan AFAD personelinin bir yandan görevini gerçekleştirmek için çaba sarf ederken bir yandan da bebeğin uyanmaması için gayret gösterip onu pışpışladığı görüldü.

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Bakan Çiftçi, bu duygu dolu anlar için şu ifadelere yer verdi:

Sen uyu zeynep kızım, biz buradayız…

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde, sel nedeniyle mahsur kalan 8 aylık Zeynep bebeğimiz ekiplerimiz tarafından kurtarıldı.

O zorlu anlarda yüreğimizi ısıtan öyle güzel bir an yaşandı ki…

AFAD personelimiz Murat Ergül, kucağına aldığı Zeynep bebeğimizin uykusu bölünmesin diye onu usul usul pışpışladı.

Zeynep kızım…

Sen bugün yaşananları belki hiç hatırlamayacaksın.

Ama büyüdüğünde bil ki sen daha onların adını bile bilmezken, onlar seni korumak için seferber oldu. Seni kurtaran o eller, uykunu bölmeye bile kıyamadı. İşte sen bu kadar kıymetlisin, güzel kızım…

Bizi biz yapan, en zor zamanlarda dahi kaybetmediğimiz bu gönül inceliğidir.

Başta Murat kardeşim olmak üzere, afetin en zorlu anlarında kendi canlarını hiçe sayarak vatandaşlarımızın yardımına koşan, gece gündüz demeden büyük bir fedakârlık ve adanmışlıkla görev yapan bütün kahramanlarımızı yürekten tebrik ediyorum.

Cenâb-ı Hak bütün evlatlarımızı her türlü afetten muhafaza eylesin. Bahtlarını açık, ömürlerini hayırlı eylesin.

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O KAHRAMAN CNN TÜRK'E KONUŞTU

Sapanca'daki çalışmalarda Zeynep bebeği kurtaran AFAD personeli Murat Ergül, Türkiye'nin içini ısıtan o anları CNN TÜRK'te anlattı. Ergül, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Yaşadığımız sel felaketinde canlarını kaybeden vatandaşlarımız için Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabırlar diliyorum efendim. 6 Şubat depremlerinde de aktif olarak görev aldım evet. Hatay ve çevrelerinde görev yaptık. Aslında felaketinde de benzer birçok kurtarma faaliyetlerini gerçekleştirdik.

Zeynep bebeğimizi ipe bağlarken ipe erişim konusunda yani ipe bağlamada biraz alternatifli zor sistemler vardır, yani gelişmiş bir sistem olmadığından dolayı bunu bir ipe bağladıktan sonra o bağlama esnasında ağlamaya biraz başlamıştı. Onu tekrar uyutmak istedim fısıltılar yaptım işte. Onun uyuduğunu tekrar görmek bizi mutlu etti.

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Tabii ki kazasız belasız bir şekilde Sakarya AFAD ekibi olarak karşıya geçirilmiş olmamız, güvenli bir şekilde tahliye etmiş olmamız bize mutluluk verdi efendim.

ZEYNEP BEBEK NASIL KURTARILDI?

Ekibimiz JAK ve DAK, yani doğada arama kurtarma ve su üstü arama kurtarma ekiplerimiz ortak bir plan gerçekleştirdik. Ailenin orada mahsur kaldığı ihbarı üzerine önce keşif ekibimiz olarak gitmiş. Orada bir plan çerçevesinde hareket etmemiz gerekiyordu.

JAK ekibimizden bir personelimizi yüzerek karşıya geçirdik. Sonra ipli sistemimizi kurduk efendim. Sonra da önce annelerimizi aldık. Annelerimizi güvenli alana tahliye ettikten sonra çocuklarımızla tahliyelerini gerçekleştirdik.

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iki tane oğlum var; biri 5 yaşında, biri 10 yaşında. Hatta Zeynep'i kurtarırken kendi çocuğumun yaramaz olduğunu, "Sen yaramazlık yapmadın mı?" diye sordum. Hatta onun halattan karşıya hep geçmek istediğini ve yaramaz olduğu için geçirmediğimi söylemiştim. O da "Ben yaramaz değilim, o zaman en sevdiğim karakteri sordum, Süpermen olduğunu" söyledi. Ben de ona biraz güven verdim ve Allah'ın izniyle de başarılı bir şekilde karşıya geçirdik ekibimiz olarak.

"ŞU AN BİLE O ANI YAŞIYORUM"

Yani şu an bile o anı tekrar yaşıyorum, duygulanıyorum. Çok mutluluk verici bir şey. Annenin o bebeğe sarılması paha biçilmez bir duyguydu bizim için ve insanlara bu şekilde hizmet ediyor olmak bize mutluluk veriyor efendim.

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Sadece ben değil, bütün kurtarma faaliyetlerine katılan ekiplerimiz halkımızın kahramanıdır. Kendi canını hiçe sayarak bu kurtarma faaliyetlerinde görev alan tüm ekiplerimize ben de buradan teşekkür ediyorum.

Arka planda olan destek veren tüm arkadaşlarımıza, bize zor durumlarda kalan vatandaşlarımıza yardım götürme, destek olma aşamasında gerek son teknolojik ekipman, donanım gerek araç olarak bizlerden desteğini esirgemeyen başta Sayın İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi ve AFAD Başkanımıza da buradan teşekkürlerimi iletiyorum.

Bunlar bir kişinin sadece emeği değil, komple herkesin emeği ve çabasıyla olacak şeyler. Burada da başta Bakanımız olmak üzere AFAD Başkanlığımıza da teşekkür ediyorum. Tüm kurtarma ekiplerine de teşekkürlerimi iletiyorum efendim.