Bakan Çiftçi ile Bakan Gürlek, DEM Partili Buldan ve Sancar ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2026 14:21

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Pervin Buldan ile DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile görüştü.

Bakan Çiftçi, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Sayın Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Sayın Mithat Sancar ile bakanlığımızda bir araya geldik. Nazik hayırlı olsun ziyaretleri dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

BAKAN GÜRLEK'LE DE BİR ARAYA GELDİLER

Bu görüşmenin yanı sıra Adalet Bakanı Akın Gürlek de TBMM Başkanvekili, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'la bir araya geldi. Bakan Gürlek, görüşmeyi şu ifadelerle paylaştı:

TBMM Başkanvekili, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'la Bakanlığımızda bir araya geldik.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, devletimizin ilgili kurumları tarafından eşgüdüm içerisinde yürütülen “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin çalışmaları ele aldık, atılacak adımlar üzerine değerlendirmelerde bulunduk.

Yüce Meclisimizin alacağı kararlar doğrultusunda, bu önemli süreç için gerekli olan çalışmalar büyük bir hassasiyetle yürütülecektir.

BAKMADAN GEÇME!