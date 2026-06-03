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Bakan Çiftçi, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Uçum ile bir araya geldi

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#Mustafa Çiftçi#Mehmet Uçum#Güvenlik Önlemleri
Bakan Çiftçi, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Uçum ile bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2026 19:49

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum ve kurul üyeleriyle bir araya geldi.

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum ve kurul üyeleriyle Çankaya Köşkü’nde gerçekleştirilen toplantıya ilişkin sanal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Hukuk, güvenlik ve özgürlük dengesini merkeze alan anlayışla; hak ve özgürlükleri koruyan, önleyici yaklaşımı esas alan, vatandaş odaklı ve hukuk temelli güvenlik politikalarımızı değerlendirdik. Yeni nesil suçlarla mücadeleden siber güvenliğe, göç yönetiminden afet hukukuna, sosyal medya ve dijital alanın hukuki çerçevesinden kadına yönelik şiddetle mücadeleye kadar birçok alanda yürütülecek çalışmaları istişare ettik. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde inşa edilen Türkiye Yüzyılı’nda; güvenliği özgürlükle, otoriteyi adaletle, devlet gücünü millet iradesiyle aynı istikamette buluşturmaya kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

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Bakan Çiftçi, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Uçum ile bir araya geldi

 

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#Mustafa Çiftçi#Mehmet Uçum#Güvenlik Önlemleri

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