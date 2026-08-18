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Bakan Çiftçi: Çetelere nefes aldırmayacağız

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#Mustafa Çiftçi#İçişleri Bakanlığı#Organize Suçlar
Bakan Çiftçi: Çetelere nefes aldırmayacağız
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2026 16:29

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada organize suç şebekelerine yönelik operasyonlara vurgu yaptı.

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Bakan Çiftçi, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Kim devletle boy ölçüşebilir ki! Milletimizin can ve mal güvenliğine kasteden organize suç çetelerine nefes aldırmayacağız! 

Devletimizin demir yumruğu, toplumun huzurunu bozmaya yeltenen karanlık güçlerin her daim ensesindedir. Emniyet ve jandarma teşkilatlarımızla omuz omuza; sokaklarımızı zehir tacirlerinden ve organize suç şebekelerinden tamamen temizleyene kadar durmak, dinlenmek yok.

Hukukun üstünlüğünden aldığımız güçle, ülkemizin dört bir yanında operasyonlarımız gece gündüz demeden, sıfır tolerans prensibiyle devam ediyor.

Milletimizin duası ve desteğiyle; ülkemizin her bir köşesinde tam bir güven ortamı tesis edene kadar mücadelemiz sürecek suçlulara asla geçit vermeyeceğiz.

Dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar, yasa dışı hiç bir yapılanma, devletimizin adaletinden ve milletimizin iradesinden kurtulamaz.

 

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#Mustafa Çiftçi#İçişleri Bakanlığı#Organize Suçlar

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