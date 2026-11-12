Bakan Çiftçi: Bu yıl 669 organize suç örgütüne bin 951 operasyon yaptık

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İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 'Konya İl Tanıtım Günleri' etkinliği düzenlendi. Konya'nın kültürel değerlerini, yöresel lezzetlerini tanıtmak amacıyla düzenlenen etkinlikte etli ekmek, Mevlana şekeri, yağlı somun ve birçok lezzet 12-15 Kasım tarihleri arasında İstanbulluların beğenisine sunulacak. Etkinliğe İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul Valisi Davut Gül, Konya Valisi İbrahim Akın, KONSİFED ve KONSİAD Başkanı Kemal Çelik, MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ömer Lütfi Arı, Konyalılar ve vatandaşlar katıldı. İstiklal Marşı ile başlayan program semazen gösterisi, mehter marşı ve halk oyunları ekibinin gösterisi ile devam etti. Konuşmaların ardından KONSİFED ve KONSİAD Başkanı Kemal Çelik, İçişleri Bakanı Çiftçi'ye, plaket takdim etti.

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'ÇİFTÇİMİZİN TARLASINA, EVLATLARIMIZIN OKULUNA GÖNÜL RAHATLIĞIYLA GİDEBİLMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ’

Bakan Çiftçi, "Konya’nın adı anılınca benim gönlümde çocukluğumun geçtiği sokakları, Çimenlik, Topraklık ve Havzan Mahallelerini Konya İmam Hatip Lisesinde geçirdiğim yılları, üzerimizde emeği olan kıymetli hocalarımızı hatırlarım. Memleket insanın dilinde bazen bir kelime, bazen ise gönlünde bir ömürdür. İstanbul’da Konyalı hemşehrilerimizin bir araya gelmesi de, o hatıraların sıcaklığına yeniden kavuşmasıdır. Bugün burada, Konya Tanıtım Günleri vesilesiyle her bir Konya’lı kardeşimiz aslında gurbette sılaya kavuşmaktadır. Memleket hasretini bir nebze de olsa hafifletmektedir. Konya’nın irfanı, asırlardır insanımıza gönül incitmemeyi, hoşgörülü olmayı, komşusunun halini sormayı, eli ve gönlü açık olmayı öğütlemiştir. Biz bu güzel ahlakı büyüklerimizin, komşumuzun, esnafımızın davranışlarında ve ihtimamda gördük. Çocuklarımıza bırakacağımız en kıymetli miras da bu ahlaktır. Tanıtım günlerimiz boyunca Konya’nın lezzetlerini tadacak, sanatkârlarımızın el emeğini görecek, türkülerimizi dinleyeceğiz. Belki bir çocuğumuz ilk defa bir ustanın elinden çıkan esere yakından bakacak, bir gencimiz ailesinden dinlediği memleket hikayesinin izini sürecektir. Bizlere düşen, bu mirası korurken Konya’mızın üretimine, istihdamına ve huzuruna da sahip çıkmaktır. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı’nı inşa ederken çiftçimizin tarlasına, esnafımızın dükkanına, evlatlarımızın okuluna gönül rahatlığıyla gidebilmesi için çalışıyoruz. İçişleri Bakanlığı olarak Konya’mızın ve ülkemizin her köşesinin huzur ve güvenliğini aynı hassasiyetle gözetiyoruz

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'YUNANİSTAN'A KAÇMIŞ OLAN YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİNİ BUGÜN ADALETE TESLİM ETTİK'

Bakan Çiftçi, "Milletimize hizmet yolunda dur durak bilmeden çalışmaya inşallah devam edeceğiz. Bu hizmetimiz milletimize olan borcumuzdur. Suç ve suçluyla kararlı bir şekilde mücadelemizi devam ettiriyoruz. Sürdürmeye de devam edeceğiz. Mücadelemizi yalnızca sınırlar içerisinde yapmayıp dünyanın her yerinde ülkemizde suç işlemiş, vatandaşımıza zarar vermiş çetelerin de peşini bırakmayacağız. Yılbaşından bugüne kadar 45 ülkeden 189'u çete elebaşı veya üyesi olmak üzere 805 firariyi bugün itibarıyla ülkemize getirmiş durumdayız. Kırmızı bültenle ülkemizde aranan ve Yunanistan'a kaçmış olan bir yeni nesil suç örgütü liderini bugün Yunanistan'dan getirdik ve adalete teslim ettik. Bu yıl içerisinde toplamda 669 organize suç örgütüne bin 951 operasyon yaptık. İnşallah bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Bunların faaliyet alanlarını daraltmaya, bunların kökünü kesmeye sizlerin de desteğiyle elimizden geldiği kadar çabalayacağız, gayret edeceğiz. Aynı azim ve kararlılıkla mücadelemize bundan sonra da devam edeceğiz. Bu sene içerisinde yurt dışından kırmızı bültenle aradığımız kişilerin sayısını Türkiye'ye getireceğimiz kişilerin sayısını bin olarak belirledik, o bin hedefimize de ulaşırız. Sokak eşkıyalarına buradan bir çağrım var. Kaçtığınız yer değişebilir ama hesap vereceğiniz yer kesinlikle değişmeyecek. Çünkü devletimizin hafızası güçlü, iradesi sarsılmazdır. Milletimizin huzuruna, canına ve malına kastedenler bilsin ki dünyanın hiçbir köşesi kendileri için güvenli bir sığınak değildir. Suç işleyip kaçmayı, kurtuluş sananları saklandıkları inlerden tek tek bulup çıkaracak, adaletin karşısına çıkaracak, onların hepsini burnunu teker teker süreceğiz inşallah. Türkiye'nin huzuruna uzanan hiçbir el, devletimizin erişemeyeceği kadar uzakta değildir" ifadelerini kullandı.

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'DÜNYANIN NERESİNE GİDERSEK GİDELİM KONYALILARIN KABUL GÖRMÜŞ BİR İTİBARI VAR'

İstanbul Valisi Davut Gül, “İstanbul’umuzda her hafta bir ilimizin tanıtım günleri yapılıyor. Bunlarda Anadolu’dan buraya gelen hemşehrilerimiz İstanbul’daki hemşehrilerimizle bir araya geliyor, şehirlerine maddi manevi katkıları sunuluyor. Bu yıllardır yapılan bir çalışma. Konya’mızın hiç şüphesiz birçok sermayesi var: Sanayide, ticarette, diğer şehirlere örnek olan altyapıda, ama Konya’nın en büyük sermayesi beşeri sermayesi ve beşeri sermayesinin itibarı. Türkiye’nin neresine gidersek gidelim, dünyanın neresine gidersek gidelim Konyalıların kabul görmüş bir itibarı var. Rabbim bunu daim etsin, Rabbim birliğinizi, beraberliğinizi daim etsin" diye konuştu.