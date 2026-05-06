Bakan Ã‡iftÃ§i: Bu devlete, bu millete karÅŸÄ± hizmet borcumuz var

Haberin DevamÄ±

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Mustafa Ã‡iftÃ§i, Jandarma ve Sahil GÃ¼venlik Akademisi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±â€™ndaki 'Geleneksel Ã‡arÅŸamba KonferanslarÄ±' programÄ±na katÄ±ldÄ±. Programa iliÅŸkin sanal medya hesabÄ±ndan aÃ§Ä±klama yapan Bakan Ã‡iftÃ§i, "GeleceÄŸin subay ve astsubay adaylarÄ±yla bir araya geldik. GenÃ§ kardeÅŸlerimize Ã¶zellikle ÅŸunu ifade ettim; iÅŸimizi sevmeden, gÃ¶revimize gÃ¶nÃ¼l vermeden ve aÅŸkla baÄŸlanmadan gerÃ§ek baÅŸarÄ±ya ulaÅŸamayÄ±z. Hepimiz bu aziz milletin evlatlarÄ±yÄ±z. Bu devlete, bu millete karÅŸÄ± hizmet borcumuz var. Bu sebeple verilen hiÃ§bir gÃ¶rev; yÃ¼k ya da sÄ±radan bir vazife olarak gÃ¶rÃ¼lmemelidir. Peygamber OcaÄŸÄ± olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z bu ÅŸanlÄ± Ã§atÄ± altÄ±nda yetiÅŸen her bir kardeÅŸimizin; gÃ¶revini samimiyetle yerine getiren, emanete sadakat gÃ¶steren, ahlaktan, tevazudan ve vicdandan ayrÄ±lmayan bir anlayÄ±ÅŸla hareket edeceÄŸine yÃ¼rekten inanÄ±yorum. Muhterem CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n liderliÄŸinde; TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ± hedeflerimize, geleceÄŸin subay ve astsubaylarÄ±yla birlikte; adaletle, merhametle, aÅŸkla ve milletimizin duasÄ±nÄ± kuÅŸanarak yÃ¼rÃ¼meye devam edeceÄŸiz" ifadelerini kullandÄ±.

Haberin DevamÄ±

Â

Â