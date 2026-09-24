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Bakan Çiftçi bilançoyu açıkladı: 'Sınır Ötesi Kapan' operasyonlarında 714 firari suçlu yakalandı

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#Mustafa Çiftçi#Sınır Ötesi Kapan#Operasyon
Bakan Çiftçi bilançoyu açıkladı: Sınır Ötesi Kapan operasyonlarında 714 firari suçlu yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2026 20:50

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Yılbaşından bu yana yürüttüğümüz 'Sınır Ötesi Kapan' operasyonları kapsamında; 170’i organize suç elebaşı ve üyesi olmak üzere 44 ülkeden toplam 714 firari suçluyu ülkemize getirerek Türk adaletine teslim ettik" dedi.

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Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından yatığı paylaşımda, “Devletimiz uyumaz, hiçbir suçluyu unutmaz. Vakti ve saati geldiğinde de suçluların tepesine biner. Yılbaşından bu yana yürüttüğümüz ‘Sınır Ötesi Kapan’ operasyonları kapsamında; 332 asayiş, 271 kaçakçılık ve organize suç, 99 narkotik, 12 terör suçundan aranan, 170’i organize suç elebaşı ve üyesi olmak üzere 44 ülkeden toplam 714 firari suçluyu ülkemize getirerek Türk adaletine teslim ettik. Suç işleyip sıkışınca yurt dışına kaçarak kurtulacağını düşünenler bilsin: Dünyanın neresine giderlerse gitsinler, hangi ülkeye kaçarlarsa kaçsınlar; İçişleri, Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarımızın güçlü koordinasyonuyla izlerini sürecek, ülkemize iadelerini sağlayacak ve Türk adaletinin karşısına çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

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#Mustafa Çiftçi#Sınır Ötesi Kapan#Operasyon

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